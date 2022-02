BINUS Kampus Terbaik ke-3 di Indonesia Versi THE Young University Rankings 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia Times Higher Education ( THE ) merilis Young University Rankings 2022. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan terhadap lebih dari 539 perguruan tinggi yang telah berdiri kurang dari 50 tahun di seluruh dunia.BINUS University yang telah 40 tahun berkarya berada di posisi 401+ dunia dan sebagai 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan tersebut. Young University Rankings 2022 diperoleh melalui penilaian terhadap 13 indikator performa seperti halnya yang telah dilakukan pada THE World University Rankings 2022 dan dikategorisasikan ke dalam 5 bidang.Yaitu citations (pengaruh riset), industry income (dampak kepada industri), international outlook (proporsi mahasiswa dan staf asing serta kolaborasi internasional), research (produktivitas, pendapatan, dan reputasi riset), dan teaching (Lingkungan belajar).Sebelumnya, berbagai rekognisi telah diberikan Times Higher Education (THE) kepada BINUS University. Secara keseluruhan BINUS telah meraih ranking 1201+ pada THE World University Rankings 2022 yang disaring dari 1.662 perguruan tinggi di 99 negara seluruh dunia.Selain itu diberikan juga rekognisi untuk beberapa program studi seperti Engineering yang meraih ranking 1001+, Social Science yang meraih ranking 601+, Business and Economics yang meraih ranking 601+, Computer Science yang meraih ranking 801+, dan Emerging Economics yang meraih ranking 501+.Baca juga: UNS Masuk THE Young University Rankings 2022, Satu-satunya PTN di Indonesia Pencapaian serta pengakuan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional ini sebagai bukti akan komitmen BINUS UNIVERSITY sebagai Perguruan Tinggi Indonesia Berkelas Dunia untuk terus memberikan pendidikan yang berkualitas. Selain itu juga berdampak, terutama melalui riset, inovasi, kolaborasi serta dampak kepada masyarakat dengan tujuan mulia yaitu membina dan memberdayakan masyarakat untuk membangun Nusantara yang lebih baik.