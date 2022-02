UNS Masuk THE Young University Rankings 2022, Satu-satunya PTN di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2022. Hal ini menjadi kado terindah bagi UNS menjelang Dies Natalis ke-46.Direktur Kerja sama, Pengembangan dan Internasionalisasi UNS, Irwan Trinugroho mengatakan, dalam pemeringkatan THE Young University Rankings 2022, UNS menduduki peringkat ke-401+ dunia.“Total ada 539 perguruan tinggi di dunia yang masuk ke dalam pemeringkatan ini. Peringkat itu terasa semakin spesial karena UNS menjadi satu-satunya PTN di Tanah Air yang masuk dalam pemeringkatan tersebut,” terang Irwan, Rabu, 16 Februari 2022.Sedangkan, perguruan tinggi swasta yang membersamai UNS dalam THE Young University Rankings 2022 adalah Universitas Bina Nusantara (BINUS University) dan Universitas Telkom (Telkom University).Irwan menambahkan, bahwa THE Young University Rankings merupakan pemeringkatan untuk perguruan tinggi yang berusia 50 tahun atau kurang. Dalam pemeringkatan ini, THE selaku lembaga pemeringkatan perguruan tinggi yang berbasis di Inggris menetapkan sejumlah indikator penilaian terhadap masing-masing perguruan tinggi.Indikator yang ditetapkan, yakni teaching (30 persen), research (30 persen), citations/ research influence (30 persen), international outlook (7,5 persen) dan industry income (2,5 persen).Baca juga: Indikator Impact Ranking UB Melesat Jauh di Webometrics Menyambut hasil pemeringkatan THE Young University 2022 yang membanggakan ini, Rektor UNS, Jamal Wiwoho mengaku bersyukur dan senang. Ia mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan doa dari Sivitas Akademika UNS yang terus berkontribusi bagi kemajuan kampus di kancah internasional.“Subhanallah, Alhamdulillah, puji syukur ya Allah, terima kasih semua dedikasinya untuk UNS,” ungkap Jamal.Ia mengatakan, meskipun usia UNS masih relatif muda, tetapi berbagai prestasi telah ditorehkan. Sebelum menduduki peringkat ke-401+ THE Young University Rankings 2022, berdasar pemeringkatan Webometrics Ranking of World Universities 2022, UNS menduduki peringkat ke-6 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan ke-1.144 di dunia.