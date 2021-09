Kuliah di Italia, Kampus Tertua Hingga Pilihan Beasiswa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bagi teman-teman yang tertarik belajar di Italia, dijamin tidak akan rugi. Sebab, ada banyak hal yang akan teman-teman dapatkan di Negeri Pizza ini.Daya tarik Italia memang luar biasa, mulai dari pemandangan alamnya, kebudayaan yang dimiliki, sejarah, hingga beragam jenis makanan yang lezatnya terkenal di seantero dunia. Belum selesai sampai di sini, teman-teman perlu tahu juga bahwa Italia sangat bangga dengan banyaknya situs-situs bersejarah dunia yang dimilikinya.Dikutip dari laman EHEF.id, disebutkan bahwa Italia memiliki universitas tertua di daratan Eropa lho, yakni University of BolognaBaca juga: 37 Perwira Polisi Raih Beasiswa LPDP Didirikan pada tahun 1088 di Bologna, Italia bagian Utara. Saat ini, University of Bologna memiliki 33 fakultas, beberapa di antaranya adalah:- Agricultural and Food Science- Computer Science and Engineering- Chemistry- Economics- History and Cultures- Psychology- Veterinary Medical Sciences- University of Bologna menawarkan berbagai jenis program kuliah dari bachelor, master, dan doctoral.Berdasarkan kebijakan di Italia sehubungan dengan akses belajar di universitas , mahasiswa diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa Italia sebagai bahasa umum perkuliahan.Tapi jangan khawatir, program studi dengan bahasa pengantar bahasa Inggris juga tersedia kok di berbagai universitas di Italia. Namun jika kalian berencana untuk bekerja paruh waktu selama kuliah atau bahkan berkarier di sana, kemampuan berbahasa Italia sangat dibutuhkan.Jadi, jangan buru-buru menyerah, ya. Bahasa Italia bisa dipelajari di Indonesia terlebih dulu kok sebagai persiapan kuliah. Teman-teman bisa mengikuti kelas Bahasa Italia yang diadakan oleh Pusat Kebudayaan Italia atau Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Menteng, Jakarta.Kamu juga bisa mencari tahu terlebih dulu dengan menghubungi IIC melalui email [email protected] Lalu, bagaimana dengan yang di luar Jakarta, tenang, ada kursus online yang bisa teman-teman ikuti. Beasiswa penuh yang bisa teman-teman dapatkan salah satunya adalah dari program “Invest Your Talent in Italy”, beasiswa tersebut khusus ditujukan bagi mahasiswa program studi master dan doktoral.