Intip 4 SMA Terbaik di Korsel, Cetak Idol Berbakat

1. Waktu belajar

2. Pelajar Korea sangat menghormati guru

3. Fasilitas lengkap

4. Menjunjung tinggi kebersihan

Mengganti sepatu luar dengan sepatu indoor saat berada pada lingkungan sekolah Menjalankan piket sesuai dengan jadwal Murid membawa tissue sendiri, karena sekolah tidak menyediakan tissue toilet. Hal ini untuk mengajarkan murid menjaga kebersihan diri Menyediakan makanan sehat untuk para murid

Daftar sekolah terbaik di Korea Selatan

1. Seoul School of Performance Art (SOPA)

2. Hanlim Multi Arts High School

3. Kyunggi High School

4. Daeil Foreign Language High School

Hal yang harus disiapkan

1. Bisa bahasa Korea

2. Urus dokumen Penting

Visa Pelajar Paspor Surat izin orang tua

3. Cari tahu tempat tinggal

4. Cari Tahu Informasi Beasiswa

Jakarta: Pengaruh Korean Wave membuat banyak orang ingin tinggal di Korea Selatan. Penggambaran menarik dalam film dan drama makin membuat orang ingin menyicip tinggal di Negeri Ginseng.Sobat Medcom yang ingin tinggal di Korea Selatan bisa memulainya dengan melanjutkan pendidikan di Korea Selatan. Apalagi, pendidikan di Korea Selatan terkenal bagus di dunia.Nah, untuk Sobat Medcom yang penasaran dengan sekolah di Korea Selatan, simak dulu yuk informasinya dikutip dari laman Cakap:Fakta menarik sistem pendidikan di Korea SelatanKorea Selatan masuk dalam peringkat 5 besar negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, hal itu tentunya bukan tidak beralasan. Ini fakta menarik sistem pendidikan di Korea Selatan:Siswa SMA di Korea Selatan cenderung memiliki waktu belajar cukup ketat. Hal ini karena persaingan memasuki perguruan tinggi sangat sengit. Rata-rata, pelajar SMA menghabiskan waktu mereka untuk belajar sekitar 16 jam per hari saat sekolah.Belum lagi ada beberapa anak yang mengikuti les tambahan setelah sekolah, membuat waktu belajar mereka bisa sampai 20 jam per hari. Tidak hanya itu, kegiatan ini dilakukan selama 6 hari berturut-turut selama seminggu.Korea Selatan sangat menghormati orang-orang yang lebih tua. Hal ini ditandai oleh seringnya mereka menambahkan panggilan khusus untuk seseorang yang mereka hormati atau tuakan.Menjadi seorang guru SMA di Korea Selatan juga terkenal sebagai suatu profesi kebanggaan.Sekolah di Korea Selatan dilengkapi berbagai fasilitas, seperti Wifi, lapangan luas, air conditioner, kipas angin, listrik, air, makanan, lab belajar, dan sebagainya. Fasilitas ini bebas dipakai untuk para murid.Selain fasilitas belajar formal, Korea Selatan juga sangat mendukung anak muridnya menjalankan ekstrakurikuler dengan memberikan ruang-ruang khusus untuk mendukung kegiatan tersebut.Pelajar SMA di Korea Selatan juga menjunjung tinggi kebersihan ruang belajar. Beberapa hal yang mereka lakukan, antara lain:Setelah melihat fakta-fakta menarik pada SMA di Korea Selatan, berikut sekolah terbaik yang beberapa di antaranya adalah sekolah idol K-Pop:1. Chungdam High SchoolSekolah pertama yang menjadi sekolah favorit dan pilihan pelajar Korea adalah Chungdam High School. Sekolah ini termasuk sekolah negeri yang belum berdiri cukup lama, yaitu pada 1990.Namun, walaupun masih 32 tahun, Chungdam High School sudah menjadi daftar terfavorit, karena memiliki banyak fasilitas pendukung, seperti 80 fakultas pelajaran yang dapat kamu pilih.Beberapa idol yang pernah bersekolah di sini, antara lain Jennie Blackpink, Jihyo Twice, Kai EXO, Jiwoo KARD, dan sebagainya.SMA terbaik di Seoul, Korea Selatan yang satu ini sangat populer, karena banyak melahirkan idol-idol yang saat ini kamu lihat. Banyak pelajar berlomba-lomba masuk SMA ini karena bercita-cita untuk menjadi idol dan sebagainya sebab sekolah memfokuskan pelajaran pada art dan musik.SOPA High School adalah sekolah swasta dengan harga uang sekolah setiap murid cukup fantastis, yaitu sekitar 10.000.000 KRW atau setara dengan Rp117.557.847,00 per tahun dengan uang masuk sebesar 50.000 KRW atau sekitar Rp587.789,00.Deretan idol yang pernah bersekolah di sini adalah Joy Red Velvet, Jungkook BTS, Sehun EXO, Taeyong NCT, dan sebagainya.Sekolah seni swasta yang seringkali menjadi saingan SOPA adalah Hanlim Multi Arts High School. Alasan mengapa sekolah yang satu ini cukup populer adalah karena idol lulusan sekolah Hanlim Multi Arts High School juga terbilang cukup banyak.Uang sekolahnya juga cukup murah dibandingkan dengan SOPA, yaitu sekitar Rp51 juta per tahun dengan seragam seharga Rp12 juta. Contoh idol lulusan Hanlim, antara lain Cha Eunwoo Astro, Ryuzin Itzy, Mino Winner, dan sebagainya.Daftar favorit SMA di Korea Selatan selanjutnya ada dari Kyunggi High School. Kyunggi adalah salah satu sekolah negeri yang melahirkan pengusaha-pengusaha besar, seperti pemilik agensi Big Hit Entertainment dan Bang Sihyuk.Selain itu, ada juga aktor terkenal seperti Yoo Yeon Seok dan Idol Jinyoung Got7. Sekolah ini juga cukup bergengsi, karena telah lama didirikan sejak pemerintahan Raja Gojong pada 1899.Terakhir, ada Daeil Foreign Language High School yang berdiri pada 1983. SMA di Seoul, Korea Selatan ini adalah sekolah swasta yang cukup banyak memiliki fasilitas dan menjadi populer, karena sekitar 248 siswanya berhasil masuk ke Top 3 Universitas Nasional Korea. Harga uang sekolah per bulan juga cukup murah, yaitu Rp777.371.750,00 per tahun.Sobat Medcom juga memiliki kesempatan besar menjadi bagian dari mereka. Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan, seperti:Kamu harus bisa berbahasa Korea yang dibuktikan dengan sertifikat. Maka dari itu, maksimalkan persiapan diri dengan ikut les atau belajar otodidak dari media sosial.Saat kamu akan belajar sebagai murid SMA di Korea Selatan, tentunya harus mengurus dokumen untuk diperbolehkan tinggal sebagai Pelajar. Beberapa dokumen tersebut antara lain:Nah, saat kamu akan belajar nanti, juga sudah harus tahu gambaran tempat tinggalmu, apakah kamu ingin tinggal pada asrama atau rumah sewa? Namun, beberapa sekolah mewajibkan kamu memiliki orang tua asuh saat berada di sana.Biaya SMA di Korea memiliki uang sekolah cukup besar. Nah, sebagai solusi kamu bisa mencari informasi beasiswa yang dibuka. Kamu dapat mencari dari media sosial atau mendaftarkan diri ke tempat les yang juga menawarkan beasiswa.Itulah informasi soal sekolah dan daftar SMA terbaik di Korea Selatan. Apakah Sobat Medcom makin tertarik untuk melanjutkan sekolah di Korea Selatan?