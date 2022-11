Perbedaan Nobody, Everybody, Anybody, dan Somebody dalam Bahasa Inggris

Everybody





Everybody in this town knos where my house is. (Semua orang di kota ini tahu di mana rumahku.)

Everybody at school likes Ms. Anna since she is a nice teacher and never mad at her students no matter what. (Semua orang di sekolah suka dengan Miss Anna karena dia adalah guru yang baik dan tidak pernah marah ke muridnya apapun yang terjadi.)

Everybody in the room does not want to talk to you because you were mean to Joseph. (Semua orang di ruangan ini tidak ada yang mau berbicara denganmu karena kamu sudah jahat kepada Joseph.)

Somebody

Somebody should come to pick me up. (Seseorang seharusnya datang untuk menjemputku.)

Somebody should told me that no one coming. (Seseorang harusnya memberitahuku jika tidak ada yang datang.)

You need to talk to somebody who is competent in this area, not me. (Kamu harus berbicara dengan seseorang yang kompeten pada bidang ini, bukan padaku.)

Anybody

Is there anybody in your house? (Apakah ada orang di rumahmu?)

Anybody can go to the library, so you don’t need to be a member. (Siapapun bisa pergi ke perpustakaan, kamu tidak perlu menjadi anggota.)

She wasn’t anybody before she got popular on TikTok. (Dia bukan siapa-siapa sebelum jadi terkenal di TikTok.)

Nobody

Nobody saw him coming to the office. (Tidak ada satupun orang yang melihat dia datang ke kantor.)

Nobody wanted you to go. (Tidak ada satupun orang yang menginginkan kamu pergi.)

Nobody tried your cooking before, that is why no one knows how great you are as a cook. (Tidak ada satupun orang yang pernah mencoba masakanmu sebelumnya, oleh sebab itu tidak ada yang tahu bahwa kamu orang yang pintar memasak).

Jakarta: Penggunaan kata everybody, somebody, anybody, dan nobody merupakan salah satu kata di antara kata yang paling sering diucapkan dalam percakapan bahasa Inggris . Keempatnya merupakan kosa kata yang sudah banyak digunakan dalam kalimat sehari-hari.Meski begitu, masih banyak dari kita yang kadang sering salah menempatkannya pada kalimat. Padahal keempat kata tersebut memiliki makna yang berbeda, sehingga tidak bersifat menggantikan satu sama lainnya.Nah, agar Sobat Medcom tidak salah lagi dalam menempatkan kata, kita simak penjelasan lengkap, maksa, serta contoh penggunaan kata tersebut yang dilansir dari laman English First berikut ini:Everybody adalah pronomina yang digunakan sebagai kata ganti orang. Hal yang membedakannya dengan pronomina lainnya, everybody mencakup keseluruhan orang tanpa terkecuali.Hal ini bisa disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata everybody dengan tepat.Jika everybody adalah pronomina yang mencakup orang secara keseluruhan, somebody justru sebaliknya. Ya, somebody adalah pronomina yang bermakna, “seseorang yang tidak diketahui atau tidak disebutkan”. Namun, kata somebody juga bisa bermakna, “seseorang yang penting”.Pronomina “anybody” sebenarnya bermakna serupa dengan somebody. Hanya saja, keduanya digunakan pada bentuk kalimat yang berbeda. Ya, “somebody” digunakan pada kalimat positif, sementara “anybody” digunakan pada kalimat negatif dan kalimat tanya.Agar kamu tahu perbedaan dari penggunaan keduanya, simak contoh kalimat bahasa Inggris yang menggunakan “anybody” dengan tepat berikut ini.Pronomina yang satu ini justru berkebalikan dengan “everybody”. Pasalnya, “everybody” mencakup semua orang, sedangkan “nobody” justru menjelaskan kebalikannya. Ini artinya, “nobody” berarti tidak ada seorang pun yang termasuk dalam cakupan yang dimaksud. Nah, kamu bisa menyimak contoh kalimat bahasa Inggris yang menggunakan kata “nobody” dengan tepat:Nah, kini kamu sudah mengetahui dengan jelas bukan perbedaan dari keempat pronomina tersebut? Semoga tidak salah menempatkan katanya lagi yaa!