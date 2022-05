Rektor ITS Ingatkan Dosen agar Bijak dalam Bicara di Ruang Publik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Mochamad Ashari meminta kepada para tenaga pendidik dan dosen ITS untuk bersikap bijak dalam berbicara di ruang publik. Hal ini disampaikan Ashari dalam kegiatan halal bihalal keluarga besar ITS yang mengambil tema "Peningkatan Ekselensi Sumber Daya Seiring dengan Peningkatan Kecerdasan Spiritual".Menurut Ashari, kecerdasan spiritual memiliki kedudukan yang sama dengan kecerdasan intelektual. “Bentuk komunikasi kita ke publik harus dijaga. Jangan sampai kita menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan,” tegasnya, Senin, 9 Mei 2022.Guru besar Teknik Elektro itu juga memaparkan bahwa ITS telah menerima 21 calon mahasiswa baru ITS angkatan 2022 melalui prestasi kategori Hafiz Quran. “Terdapat delapan calon mahasiswa yang hafal 30 juz, sisanya merupakan calon mahasiswa yang hafal sekitar 25 sampai dengan 30 juz,” papar alumnus doktor dari Curtin University of Technology, Australia tersebut.Usai sambutannya, Ashari melanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada beberapa mahasiswa hafiz dan hafizah ITS . Di antaranya adalah Shalita Nafisa Wahyudi dari Departemen Kimia, Muftih Hasan Albana dan Muhammad Husni Mubarak dari Departemen Arsitektur, Muhammad Abrar Al Usoyi dari Departemen Teknik Informatika, Uzaifah dari Departemen Teknik Mesin, dan Safarina Vidinila Rosi dari Departemen Desain Komunikasi Visual (DKV).Untuk membangun spiritual keluarga besar ITS lebih baik lagi, kegiatan halal bihalal ini juga menghadirkan KH Abdurrahman Al Kautsar atau biasa disapa Gus Kautsar, seorang ulama dari Kediri untuk memberikan tausyiah.Dalam ceramahnya, Gus Kautsar mengingatkan bahwa Allah SWT senantiasa memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia. “Jangan dipikir berlebihan. Segala kesalahan pasti diampuni oleh Allah SWT,” tuturnya.Gus Kautsar juga menekankan bahwa umat manusia harus selalu meningkat ke depannya. Baik secara intelektual, spiritual, dan segala aspek lainnya.“Kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, di mana ia selalu bersemangat untuk meningkatkan segala aspek dalam dirinya sendiri,” tambahnya.Baca juga: Kulit Pisang di Tangan Mahasiswa ITS Bisa Jadi Abon Lezat dan Bergizi Beberapa kegiatan lainnya meliputi penampilan lagu-lagu rohani dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Cinta Rebana ITS dan pemaparan laporan kegiatan Ramadan di Kampus (RDK) ke-43. Menutup kegiatan halal bihalal, Ashari kembali mengingatkan kepada seluruh keluarga besar ITS untuk terus meningkatkan kecerdasannya baik secara intelektual maupun spiritual.“Karena sesungguhnya, manusia yang baik adalah manusia yang senang meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain,” pungkasnya.