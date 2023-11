Novel Sejarah Adalah: Pengertian hingga Struktur Penulisannya

Pengertian



Advertisement

Struktur novel sejarah

1. Pengenalan situasi cerita

2. Pengungkapan peristiwa

3. Menuju konflik

4. Puncak konflik

5. Penyelesaian

6. Koda

(REN)

Jakarta: Novel sejarah berisikan cerita yang berasal dari kejadian nyata di zaman dulu. Dalam menulis sebuah novel, penulis seringkali menggunakan fakta sejarah sebagai latar belakang ketika menceritakan kisah tokohnya.Fakta sejarah ini juga berguna untuk menceritakan tokoh-tokoh sejarah dalam berbagai aspek kehidupannya.Lalu, apa itu novel sejarah ? Apa yang membedakannya dengan teks sejarah? Bagaimana struktur penulisannya? Yuk simak penjelasannya dikutip dari tayangan YouTube Rumah Belajar Kemdikbud bertajuk Struktur Novel Sejarah.Teks sejarah berisi informasi tentang kejadian di masa lalu. Sedangkan, novel sejarah diambil dari kejadian lampau yang diceritakan kembali dengan sudut pandang lain yang mungkin tidak ada dalam teks sejarah.Bisa disimpulkan, novel sejarah mengandung adanya perpaduan antara imajinasi penulis dengan fakta sejarah. Untuk lebih memahami novel sejarah, berikut simak struktur penulisannya.Pada bagian ini, penulis menyajikan latar belakang dari segi latar waktu, tempat, dan peristiwa. Pengarahan dapat diberikan melalui pengenalan tokoh, pementasan atau menata adegan, dan hubungan antar tokoh dalam cerita.Bagian ini menyajikan peristiwa-peristiwa yang kemudian dapat menimbulkan berbagai masalah, konflik, atau kesulitan yang harus dihadapi oleh tokoh dalam cerita.Para bagian ini, akan diperlihatkan adanya perhatian, ketegangan, kegembiraan, dan partisipasi dalam berbagai situasi meningkat yang meningkatkan kesulitan bagi setiap karakter tokoh.Di bagian ini dikenal sebagai klimaks. Ini merupakan bagian terbesar dan menjadi paling menarik di dalam cerita. Bagian ini juga mengatur perubahan nasib untuk beberapa karakter tokoh. Misal, tokoh protagonis yang awalnya mengalami banyak kesulitan namun akhirnya bernasib baik dan dapat menyelesaikan permasalahannya.Bagian ini terletak di penghujung akhir cerita. bagian ini berisikan penjelasan atau penilaian tentang sikap dan nasib tokoh setelah mengalami klimaks. Bagian ini juga sering mendeskripsikan bentuk akhir dari kondisi atau nasib tokoh utama.Bagian ini berisikan komentar tentang isi cerita secara umum atau bisa dikatakan berfungsi sebagai kesimpulan. Komentar ini dapat dibuat langsung oleh penulis atau diwakili oleh karakter.Perlu diingat, tak semua novel memiliki koda. Ada beberapa penulis yang menggunakan open ending pada akhir ceritanya. Open ending yakni kondisi di mana penulis menyerahkan kesimpulan akhir kepada pembaca.Demikian penjelasan mengenai novel sejarah. Yuk Sobat Medcom yang tertarik mengulik sejarah fakta Indonesia, mari mulai membaca novel sejarah. (