ITS Luncurkan Motor Listrik Canggih EVITS, Sudah Bisa Dibeli

Advertisement

Baca juga: Guru Besar ITS Gagas Rekayasa Bioenergi untuk Wujudkan Transportasi Berkelanjutan

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) meluncurkan sepeda motor listrik, Electric Vehicle ITS (EVITS) TS-1. Motor listrik dengan desain ergonomis yang memiliki kemampuan akselerasi baik ini siap bersaing di pasar otomotif nasional.Rektor ITS, Mochamad Ashari, mengatakan EVITS TS-1 merupakan produk hasil kolaborasi ITS melalui PT ITS Tekno Sains dengan PT Panggung Electric Citrabuana. EVITS TS-1 dapat menempuh jarak hingga 110 kilometer dengan kecepatan maksimal 55 kilometer per jam.Guru Besar Teknik Elektro ITS tersebut mengungkapkan motor ini dilengkapi dengan dua baterai lithium berkapasitas 60 Volt 26 Ah. “Kalau akselerasinya sendiri, untuk menempuh jarak 55 kilometer, akselerasinya membutuhkan tujuh sampai delapan detik,” papar Ashari dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Januari 2024.Direktur PT ITS Tekno Sains, I Ketut Gunarta, sebagai kelanjutan inovasi dari GESITS, motor listrik generasi pertama ITS, EVITS telah berkembang dari berbagai lini. Gunarta menyebut sistem integrasi yang menjadi otak dari EVITS TS-1 juga lebih canggih.“Integrasi dari controller ke motor serta sistem manajemen baterainya jauh lebih baik,” klaim dia.Gunarta mengatakan EVITS TS-1 memiliki tampilan lebih gagah dan sporty. EVITS tipe pertama ini memiliki kualitas material lebih kokoh dengan desain body lebih menarik.Selain itu, motor ini juga menggunakan ban langsung tanpa belt yang tidak menimbulkan suara bising yang mengganggu saat digunakan. “Terbukti saat uji coba tadi, EVITS ini nyaman sekali saat dinaiki,” tutur dia.Gunarta menyebut Total Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk ini diperhitungkan mencapai sekitar 60 persen. Dengan capaian ini, ITS telah berupaya maksimal mendukung perkembangan teknologi dan inovasi dalam negeri.Pada tahap awal, EVITS TS-1 telah diproduksi sebanyak 1.000 unit. “Sebanyak 250 unit sudah sold out,” beber dia.Gunarta mengungkapkan EVITS akan terus dikembangkan dengan berbagai fitur yang disempurnakan. Ke depan, produk ini juga akan dikembangkan menjadi motor tiga roda, roda empat, hingga minibus.Dosen Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS ini berharap kehadiran EVITS dapat diterima oleh masyarakat luas. “Tentunya bisa menjadi produk unggulan yang dampaknya dapat dirasakan oleh semua kalangan,” kata Gunarta.