Tak Cuma Belanja, TikTok Shop Bisa Jadi Peluang Bisnis hingga Karier

Jakarta: TikTok Shop salah satu fitur di media sosial TikTok akhir-akhir ini banyak digandrugi masyarakat. Melalui TikTok Shop, kamu tidak cuma bisa berbelanja tapi juga menjadi peluang bisnis hingga karier lho.Head of TikTok project di PT CoolVita Maju Sehat, Muhammad Bintang Arigia, menjelaskan TikTok Shop adalah e-commerce berbasis konten yang menghibur dan informatif. Berbeda dengan e-commerce lainnya, TikTok Shop tidak hanya menjadi platform jual beli produk, namun juga media pemasaran yang efektif.“Tren TikTok Shop memiliki keunggulan sebagai wadah bertemunya brand dengan pelanggan, brand dengan konten kreator, dan pelanggan yang membeli produk karena pengaruh brand ambassador,” ujar Bintang dalam Airlangga Career and Internship Club bertajuk “Seize the Trend, Let TikTok Help You Win the First Barrel of Gold in Your Career” dikutip dari laman unair .ac.id, Jumat, 18 Agustus 2023.Bintang mengungkapkan ada dua jenis konten yang bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk di TikTok Shop. Pertama, siaran langsung berupa demo produk yang menghubungkan konten kreator dengan konsumen secara real-time. Kedua, konten video singkat yang bisa meningkatkan penjualan langsung, bukan sekadar endorsement.“Sama seperti live streaming TikTok Shop, short video sekarang banyak dilirik brand besar. Sebab konten ini tidak terbatas waktu sehingga terus menghasilkan selama videonya masih ada dan semakin viral,” ujar Bintang.Bintang menyebut strategi pemasaran itu didukung operator yang berperan menganalisis algoritma konten. Kemudian, host sebagai brand ambassador mengeksekusi konten dengan interaksi kepada penonton.Pada konten siaran langsung, host memiliki andil penting menaikkan algoritma melalui komentar atau like yang diberikan penonton. Dia juga membagikan tips promosi lewat konten siaran langsung.Host bisa membangun interaksi seru, memanfaatkan momentum yang sedang ramai diperbincangkan, serta hard selling menggunakan tempo cepat dan pin product.Bintang menuturkan tren konten live streaming dan short video mendorong permintaan talent marketing. Kebutuhan pekerjaan tersebut semakin meningkat, seperti konten kreator, operator, host, penyunting video, dan lain-lain.“Selain mendukung pemasaran bisnis, TikTok Shop juga menjadi karier baru yang menjanjikan. Sekarang banyak butuh talent konten kreator dengan penghasilan tinggi, mendapat kesempatan mengembangkan diri, social life, dan aktualisasi,” ujar dia.Bintang menyebut sebagai generasi muda, mahasiswa mesti merangkul perubahan lanskap industri digital dengan sikap positif. “Misalnya, kita tidak perlu takut keluar dari zona nyaman untuk mencari pengalaman dan memperluas jaringan,” tutur dia.