6 Mahasiswa ITS Magang di Perusahaan Galangan Kapal Ternama Jepang

Jakarta: Sebanyak enam mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menjalani program internship di perusahaan galangan kapal ternama di Jepang, Oshima Shipbuilding.Program internship atau magang ini merupakan kerja sama antara DTP ITS dengan perusahaan berskala internasional tersebut. Program ini juga membuka kesempatan bagi mahasiswa dari departemen lain."Hal itu sesuai dengan permintaan dari perusahaan Oshima Shipbuilding tersebut," ungkap Kepala Departemen Teknik Perkapalan (DTP) ITS, Wasis Dwi Aryawan, dalam keterangan tertulis, Senin, 11 September 2023.Keenam mahasiswa ITS tersebut adalah Jemima Audrey Natasha, Putra Nanda Kusuma, dan Hans Dimitri dari Departemen Teknik Perkapalan. Lalu, Hamzah Nur Azzam dari Departemen Teknik Elektro, Galang Adi Saputro dari Departemen Teknik Mesin, dan Agung Tuani Hartono Sihotang dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan.Keenamnya berkesempatan menjalani program magang selama satu bulan di Jepang. Mereka berangkat sejak 19 Agustus 2023.Hampir sebulan, mereka telah mendapatkan berbagai ilmu serta penilaian yang baik dari pihak perusahaan. "Bahkan, kami telah menerima kabar bahwa mereka akan dipekerjakan secara permanen di sana," ungkap dia.Selama magang, mahasiswa-mahasiswa itu juga sudah menerima gaji dan tunjangan biaya hidup di Jepang. Meski harus menyelesaikan magang selama sebulan, mereka juga diberi kesempatan mengikuti upacara wisuda terlebih dahulu di ITS pada pertengahan dan akhir September 2023.Wasis mengaku bangga. Dia menyebut kesempatan tersebut menjadi bukti lulusan ITS memiliki kompetensi berstandar internasional.Tak hanya itu, lewat program internship ini diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran pengetahuan hingga dapat memajukan industri perkapalan di Indonesia. Sebelumnya, ITS menggelar seleksi internal untuk menyaring kompetensi terbaik mahasiswa.Seleksi dipimpin langsung oleh dosen Tim Konsultasi Kemahasiswaan (TKK) DTP ITS, Erzad Iskandar Putra. Mahasiswa dari berbagai departemen bersaing untuk meraih kesempatan ini."Seleksi terdiri dari seleksi berkas hingga wawancara yang juga dihadiri oleh pihak industri," beber Erzad.Wasis berharap program ini dapat terus berlanjut. Sebab, selain berbagai manfaat, program ini juga dapat menjadi ajang branding ITS dan menunjukkan lulusannya memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan negara berkembang lainnya."Semoga program ini tidak hanya terfokus dalam bidang industri perkapalan, tapi juga ke bidang industri yang lain," ujar dia.