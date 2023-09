Keren! Mobil Tim Anargya ITS Sabet 2 Gelar Juara di FSAE Jepang 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim mobil listrik Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ), Anargya, sukses menyabet penghargaan internasional. Mobil listrik formula unggulan EV Mark 3.0 milik tim Anargya menyabet dua penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi Formula Society Automotive Engineer (FSAE) Japan 2023.General Manager Tim Anargya ITS, Rafif Herdian Noor, mengungkapkan terdapat dua kategori dalam ajang perlombaan lintas negara ini, yaitu Static Event dan Dynamic Event. Tim Anargya ITS berhasil meraih Juara III dalam Business Plan Presentation dan Terbaik III untuk View Drawing Award.“Kami benar-benar berusaha keras dalam memvisualisasikan segala hal mengenai business plan maupun view drawing dari mobil Anargya versi terbaru ini,” beber Rafif dalam keterangan tertulis, Senin, 4 September 2023.Mahasiswa tahun ketiga Teknik Mesin Industri ITS ini mengaku keberhasilan tersebut tak luput dari inovasi Tim Anargya ITS dengan melakukan beberapa pengembangan dari mobil listrik sebelumnya. Salah satunya, perubahan bahan material pada bagian badan mobil yang diubah menjadi bahan fiber carbon.“Perubahan bahan material ini dapat mengurangi beban massa mobil mencapai 38 persen,” ungkap Rafif.Inovasi juga dilakukan dengan memasukkan komponen buatan tim Anargya, termasuk baterai yang dirakit sesuai standar regulasi internasional. Baterai ini memiliki kemampuan tahan api yang menjadikannya lebih aman dalam situasi darurat.Tim juga melengkapi mobil dengan sistem pendingin udara yang dialirkan melalui sidepod sehingga meningkatkan efisiensi dan daya tahan baterai. Tak ketinggalan, kapasitas baterai juga ditingkatkan menjadi 7,46 kilowatt-hour.Rafif berterima kasih kepada ITS yang telah memberi banyak kontribusi bagi Tim Anargya, sehingga bisa terus berkiprah melalui dukungan tersebut. Bantuan materiil dan moral dari ITS memainkan peran penting dalam kesuksesan Anargya dalam persiapan selama satu tahun terakhir.“Ke depannya, Anargya akan terus berupaya dalam memberikan yang terbaik bagi ITS,” tanda dia optimistis.Rafif berharap Tim Anargya ITS bisa maksimal dalam mengoptimasi mobil listrik buatannya. Selain itu, tim telah melakukan evaluasi terhadap beberapa kekurangan, sehingga ke depannya bisa mempersiapkan lebih baik dan kembali meraih podium tertinggi dalam berbagai ajang perlombaan.“Anargya juga masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki dan mencapai efisiensi terbaik bagi mobil listriknya,” ujar dia.FSAE Japan merupakan kompetisi mobil listrik tahunan berskala internasional yang menuntut mahasiswa mendesain dan memproduksi sebuah mobil satu penumpang berbentuk seperti mobil balap formula. FSAE Japan 2023 diikuti 62 tim dari berbagai universitas kelas dunia di Tiongkok, Taiwan, Bangladesh, Thailand, Indonesia, dan tuan rumah Jepang. Tahun ini, Anargya ITS menjadi satu-satunya tim yang berasal dari Indonesia.Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id