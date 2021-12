UI Luncurkan Science 20 dalam Presidensi G20 Indonesia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Depok: Universitas Indonesia (UI) meluncurkan Science 20 dalam presidensi G20 Indonesia 2022 secara daring bersama lima mitra kolaborasi. Kelima mitra kolaborasi itu yaknii Science 20, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Asian Development Bank, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).Science 20 atau rangkaian kegiatan engagement setelah Kick Off Presidensi G20 Indonesia 2022 yang telah secara resmi dilaksanakan pada 1 Desember 2021.Ketua AIPI sekaligus Ketua Science 20, Satryo Sumantri Brodjonegoro menyampaikan, ada lima agenda Science 20 yang diajukan Indonesia. Pertama, building resilient system. Kedua, Advancing Sustainable Low Carbon Health System.Ketiga, Bolstering Transdisciplinary Science and Technology for Climate Change and Pandemic Preparedness. Lalu, keempat yakni Guarantee People at the Center; dan kelima Strengthening the Nexus Between Research-policy-practice for Climate Change and Pandemic Preparedness."Diharapkan agenda diskusi ini dapat lebih terarah dan berdampak besar bagi negara-negara yang mengikuti G20 mendatang, terutama bagi Indonesia," ujar Satryo mengutip siaran pers UI, Rabu, 22 Desember 2021.Baca: Rektor UI Lantik 4 Dekan Baru, Ini Daftarnya Rektor UI Ari Kuncoro menyampaikan, perubahan iklim telah menjadi topik diskusi penting di tengah pandemi covid-19. Perubahan iklim regional dan global telah menjadi subjek diskusi yang dibahas secara ekstensif di berbagai forum."Jika peringatan dini tidak dilakukan, maka bumi kita tidak akan lagi menjadi tempat yang layak ditinggali oleh generasi anak-cucu kita. Pandemi covid-19 telah menghadirkan momentum inovasi kesehatan dan penguatan tentang Kesehatan," kata Ari.Ia menambahkan, kolaborasi berbagai lini serta kerja sama internasional dalam mengendalikan pandemi serta kemampuan dan kecepatan untuk mencegah infeksi virus covid-19 menjadi penyakit endemik adalah ukuran keberhasilan penanggulangan covid-19 secara global. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peranan krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.Presidensi Indonesia di G20, kata dia, menumbuhkan optimisme dan membuka kesempatan yang lebih nyata untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan iklim dan penguatan terhadap kesehatan. Baik nasional, maupun global."UI akan terus mendorong upaya bersama dalam mengambil bagian untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan perubahan iklim dan penguatan tentang kesehatan nasional maupun global," ungkap Ari.