5 Kampus dengan Jurusan Hukum Terbaik di Dunia

1. Harvard University

2. London School of Economics and Political Science

3. National University of Singapore

4. The University of Melbourne

5. University of Toronto





Jakarta: Studi hukum masih menjadi bidang studi yang diminati banyak calon mahasiswa . Bahkan, banyak universitas di dalam dan luar negeri menyediakan fakultas hukum terbaik untuk siswa yang tertarik dengan bidang tersebut.Berikut lima kampus dengan sekolah hukum terbaik di dunia, mengutip dari Instagram @kobieducation:Harvard Law School adalah salah satu sekolah hukum tertua di dunia. Kampus yang menduduki peringkat pertama bidang hukum versi QS World University Rankings 2022 adalah salah satu tempat yang menyediakan gelar Juris Doctor (LL.M, S.J.D). Soal kualitas pengajaran mungkin tak perlu diragukan lagi, ada lebih dari 260 kursus dan seminar berkaitan dengan hukum yang digunakan dalam kurikulum di sini.Ada berbagai ilmu hukum yang dipelajari di sini, mencakup hukum bank, pajak, keluarga, dan lain-lain. LSE tidak hanya menyediakan pendidikan hukum yang bergelar, tetapi juga punya beberapa short course yang aplikatif baik offline maupun online. Bagi Sobat Medcom yang tertarik di bidang hukum dan ingin menjajal fasilitas LSE, bisa mencoba short courses yang tersedia.National University of Singapore (NUS) adalah salah satu kampus top dunia yang letaknya dekat dengan Indonesia. Sekolah hukum NUS terbagi dalam beberapa divisi pelayanan hukum yang sangat detail, contohnya seperti international law dan pelayanan pro bono.Melbourne Law School beberapa kali berhasil menjadi tuan rumah bagi berbagai konferensi hukum tingkat internasional. Dosen dan fasilitas sekolah hukum University of Melbourne adalah yang terbaik, tidak hanya itu mahasiswanya juga didorong untuk kritis dengan menerbitkan koran harian de Minimis dan majalah Purely Dicta. Selain itu, banyak alumni University of Melbourne yang berkecimpung di dunia hukum Australia.Sekolah hukum University of Toronto memiliki spesialisasi unik. Ada beberapa gelar JD unik yang bisa didapatkan di University of Toronto, misalnya ‘aboriginal legal studies’ dan ‘sexual diversity and gender studies’.Itulah daftar sekolah hukum terbaik di dunia. Kampus yang tercantum di atas hanya beberapa dari banyaknya sekolah hukum yang bisa Sobat Medcom pilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.Proses pemilihan mungkin memiliki tantangan tersendiri, namun dalam proses ini Sobat Medcom perlu memperhitungkan banyak aspek agar dapat memilih universitas yang benar-benar tepat. (