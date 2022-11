Keren! Tim Mahasiswa ITS Borong 4 Juara di Olivia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim mahasiswa vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) memborong empat juara pada dua kategori di ajang Olimpiade Vokasi Indonesia (Olivia) 2022. Tim dari Departemen Instrumentasi ITS sukses memenangkan kategori Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Saintek serta Kontrol dan Instrumentasi Pendidikan.Ketua kelompok LKTI Saintek dari ITS Bunga Diva Camilla memaparkan penghargaan juara 1 pada kategori ini berhasil dimenangkan ITS oleh tim Smartbox. Sementara itu, kategori Kontrol dan Instrumentasi Pendidikan dimenangkan tim Instrumentasi ITS sebagai juara 1, tim WAR sebagai juara 2, dan tim Skywalker007 sebagai juara Harapan 2.Bunga mengungkapkan awalnya tim Smartbox melihat banyak penyakit yang menyerang bayi semestinya bisa diminimalisir dengan pengukuran berkala. Namun, pengukuran selama ini masih dilakukan manual.Beranjak dari permasalahan tersebut, tim Smartbox ingin membuat digitalisasi pengukuran yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun. “Akhirnya kami mengusung judul LKTI Saintek yakni Rancang Bangun Multifunction Box Terintegrasi Android sebagai Alat Ukur Antropometri,” kata mahasiswi tahun kedua itu dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 November 2022.Sementara itu, pada kategori Kontrol dan Instrumentasi Pendidikan, ketiga tim ITS berfokus pada prototype alat yang akan diimplementasikan dalam bidang pendidikan. Contoh sederhana yang dapat diambil pada prototype ini adalah rancangan alat praktikum.Dalam kategori ini, tim Instrumentasi ITS juga mengusung ide cemerlang. Kejenuhan tim Instrumentasi dalam pengukuran viskositas pada praktikum fisika yang masih manual, akhirnya memunculkan ide untuk mengintegrasikan dengan teknologi.Gagasan inovasi ini berjudul Rancang Bangun Pengukuran Viskositas Guna Mendukung Praktikum Fisika Dasar. Sehingga, praktikum viskositas nantinya dapat dikerjakan jarak jauh karena teknologi sensor.Tahun ini, tuan rumah ajang Olivia di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) memberi wadah dalam ajang Olivia untuk membangun semangat kompetitif antara mahasiswa vokasi se-Indonesia.Olivia 2022 mengusung tema Realizing Creativity and Sustainable Excellence Innovation After Pandemic Through Vocational Higher Education. Acara diharapkan dapat mewujudkan inovasi berkelanjutan setelah pandemi.Koordinator Kegiatan Olivia 2022 dari ITS Lucky Putri Rahayu mengungkapkan beberapa tahapan pada perlombaan. Tahapan lomba diawali dengan babak penyisihan proposal karya, yang selanjutnya diumumkan 10 karya terbaik untuk melaju ke final dan presentasi.“Dalam penilaiannya, terdapat akumulasi dari konsep ide, sistematika penulisan, media presentasi, teknik presentasi, dan penguasaan materi,” papar Lucky.Berbagai lika-liku dan persaingan sengit telah ditaklukkan oleh tim perwakilan mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi ITS ini. Seperti, minimnya wawasan dan pengalaman di ajang LKTI menjadi tantangan tersendiri bagi tim Smartbox yang turun di kategori LKTI Saintek.Dibutuhkan waktu selama kurang lebih dua bulan dalam menggodok persiapan Olivia 2022. Untuk menghadapi ini, dosen pembimbing turut aktif membimbing dan membina tim hingga menempati podium juara.Lucky mengatakan ITS sangat mendukung persiapan mahasiswa dalam ajang Olivia. Publikasi dengan gencar dilakukan di lingkungan vokasi dan bimbingan intensif oleh dosen reviewer, alumni Pimnas, dan dosen pembimbing.“Ditmawa (Direktorat Kemahasiswaan) ITS turut serta membantu proses administrasi dan memfasilitasi sarana prasarana yang sangat membantu kami,” tutur dosen Departemen Teknik Elektro Otomasi ITS ini.Lucky berharap tahun depan mahasiswa ITS semakin bergelora dalam mengikuti perlombaan. Pasalnya, berbagai ajang perlombaan menyenangkan dan membuat ketagihan dalam menaklukkannya.Keberhasilan ITS dalam Olivia 2022 ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini. “Semoga pada tahun depan, antusiasme mahasiswa Vokasi ITS semakin meningkat dan prestasi dapat semakin berjaya di Olivia 2023,” harap Lucky.