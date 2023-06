Magister by Project Unpad, Apa Bedanya dengan Program Reguler? Kepoin Yuk

Apa itu Magister by Project Unpad?





Jakarta: Ada yang tertarik menjadi mahasiswa magister Universitas Padjadjaran (Unpad)? Pas banget nih Sobat Medcom, Unpad sedang membuka program Magister Hybrid Project Base Learning (Magister by Project) buat kamu yang ingin jadi mahasiswa magister di PTN ini.Magister Hybrid Project Base Learning Unpad adalag program yang menjadi bagian dari peminatan sejumlah program studi yang ada di Unpad. Belum pernah dengar ya? Tentu saja, karena “Magister by Project ini adalah program baru di Unpad."Baru kita luncurkan itu tahun yang lalu dan sekarang memasuki tahun yang kedua dengan berbagai macam perkembangan dan kita harapkan menjadi salah satu program unggulan di Universitas Padjadjaran,” kata Kepala Kantor SMUP, Anas dalam “Ayo Kenal Unpad Edisi SMUP Magister by Project” yang disiarkan di Kanal YouTube Unpad, dikutip Sabtu, 3 Junin 2023.Program Program Magister by Project ini, kata Anas, fokus pada kajian topik-topik aktual, untuk kemudian menganalisisnya secara ilmiah melalui pendekatan berbagai teori keilmuan yang ada. Kalau Sobat Medcom kuliah di sini, maka lama studi yang harus ditempuh adalah tiga semester dengan jumlah total komulatif SKS minimum sebanyak 36 SKS.Anas mengungkapkan, program ini diluncurkan sebagai salah satu bentuk peran aktif Unpad untuk membantu pemerintah dalam menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan terkini . “Kita melakukan pendekatan penyelesaiannya melalui kajian dan pendekatan ilmiah,” ujar Anas.Dalam program ini, pembelajaran dilakukan secara bauran atau hybrid dengan metode pembelajaran berbasis proyek (project based learning) dan case study dengan topik atau kasus-kasus aktual dan terkini. Seru ya!“Nanti pengajarnya bukan hanya dari Unpad saja, tetapi kita juga melibatkan praktisi pominen ataupun stakeholder yang kompeten untuk memberikan pengayaan dalam proses pembelajaran,” beber Anas.Selain perbedaan yang sudah dijelaskan di atas, program Magister by Project ini juga berbeda dari sisi waktu dan tempat kuliahnya yang lebih fleksibel. “ Mahasiswa dan dosen bisa mengatur sefleksibel mungkin pertemuan atau kesepakatan untuk melakukan diskusi maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran ini,” ujar Anas.Program ini dibuka untuk menyasar mahasiswa dari kalangan para profesional dan praktisi yang bekerja d lembaga pemerintah maupun swasta, serta para peneliti di berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Tugas akhir pendidikan berupa capstone project dengan menggunanakan pendekatan ilmiah dalam penyelesaian dan analisisnya. Mahasiswa juga bakal diminta mengikuti seminar nasional sebagai pembicara utama dengan topik presentasi yang merupakan bagian dari karya tulis tugas akhirnya. “Ini agak berbeda dengan yang program peminatan reguler. Ini karena kami memfokuskan kepada penyelesaian masalah-masalah aktual dari berbagai bidang,” jelas Anas.Program ini menawarkan enam konsentrasi, yakni Ekonomi Digital, Manajemen Strategis, Data Sains dan Bisnis Analisis, Inovasi dan Regulasi Infrastruktur, Hukum Infrastruktur, dan Hukum Bisnis. Pendaftaran sesi 1 tahun ini masa dibuka sejak 17 April dan masih dibuka hingga 8 Juni 2023.Proses seleksi nantinya berupa interview dan akan dilakukan pada 22-23 Juni 2023.Informasi lebih lengkap mengenai pendaftaran Magister by Project ini dapat dilihat di website smup.unpad.ac.id ya Sobat Medcom. “Di website SMUP silakan kunjungi Pascasarjana di situ ada Magister berbasis Project. Segala informasi ada di sana,” tutur Anas.