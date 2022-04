Tim Sapuangin ITS Siapkan Formasi Terbaru untuk Berlaga di Shell Eco Marathon 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim Sapuangin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memastikan diri bertekad sabet gelar juara Shell Eco Marathon (SEM) 2022 mendatang. Untuk itu, formasi terbaru dari Tim Sapuangin yang siap berlaga di SEM 2022 pun diresmikan dalam gelaran soft launching di Gedung Rektorat ITS, Selasa, 26 April 2022.Wakil Rektor IV ITS, Bambang Pramujati mengatakan bahwa prestasi membanggakan yang telah diraih Tim Sapuangin selama 10 tahun ini sangat patut dibanggakan sebagai representasi ITS. “Sama halnya tahun ini, harapan besar ITS diberikan kepada tim (Sapuangin) untuk dapat melanjutkan tradisi juara yang telah dipegang bertahun-tahun,” tegasnya.Mendukung pernyataan tersebut, salah satu pembina Tim Sapuangin yang telah menemani kiprah tim selama 10 tahun, Witantyo mengungkapkan, prestasi membanggakan yang diraih Tim Sapuangin dapat dicapai berkat kerja keras yang baik di antara seluruh anggota. “Tak lupa peran para sponsor dan pihak pendukung lain yang selalu menemani perjalanan tim,” ucapnya.Pada kesempatan yang sama, Technical Manager Tim Sapuangin ITS, Mochamad Izhar Murti menjelaskan, Shell Eco Marathon merupakan salah satu ajang bergengsi tahunan yang cakupannya sangat luas di seluruh dunia. Demi memberikan yang terbaik, tim Sapuangin telah melakukan persiapan sejak jauh hari, termasuk riset teknologi terkait.“Tahun ini, Sapuangin merancang kendaraan yang akan dilombakan dalam kondisi lebih ringan dari tahun lalu untuk meningkatkan efisiensinya,” paparnya.Lebih lanjut diterangkan, ada sedikit rencana perubahan dengan kompetisi tersebut tahun ini. Yakni proses seleksi yang akan dibagi menjadi setiap negara, bukan lagi region benua layaknya tahun-tahun sebelumnya.“Persiapan tim saat ini sudah mencapai 70 persen untuk siap melaju di kompetisi,” tandasnya optimistis.Tak hanya itu, ditunjukkan pula beberapa kategori kompetisi yang selama ini secara aktif telah diikuti Tim Sapuangin ITS. Yakni mulai dari Future Rider mengenai konsep kendaraan yang canggih dan pintar berbasis Artificial Intelligence (AI), Pitch the Future mengenai strategi dalam mengurangi karbon emisi di dunia, hingga On Track yang sangat dinanti di tengah pandemi ini.“Besar harapan ITS untuk tahun ini, kompetisi sudah bisa digelar offline,” ujar Kepala Departemen Teknik Mesin ITS, Atok Setiawan.Baca juga: Mudahkan Mahasiswa Selama Pandemi, ITS Luncurkan MyITS Services Mengakhiri sambutannya, Atok menyampaikan pesan kepada semua anggota tim untuk selalu meningkatkan etos kerja dan kualitas rekrutmen agar tradisi juara ini tetap terjaga. “Semoga langkah ke depannya diberikan kelancaran dan Tim Sapuangin dapat selalu menjadi kebanggaan ITS dan Indonesia di kancah internasional,” pungkasnya.