Mudahkan Mahasiswa Selama Pandemi, ITS Luncurkan MyITS Services

Jakarta: Pusat Layanan Terpadu (PLT) Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) terus meningkatkan pelayanan untuk mencapai tujuan World Class University (WCU) dan transformasi digital . Salah satunya melalui launching MyITS Services sebagai pengembangan layanan satu atap yang dibentuk dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik ITS.MyITS Services dihadirkan dengan menerapkan pedoman yang mengacu pada visi Excellent Service and Innovation, yang diketahui memiliki makna memberikan layanan terbaik dengan inovasi-inovasi dalam setiap proses layanan. Keprofesionalan pengelola layanan, percepatan, kemudahan, dan transparansi informasi juga dinilai sangat berdampak untuk membawa perubahan pada budaya layanan dan kepuasan pelanggan.Layanan ini lahir melalui kerja sama antara PLT ITS dengan Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) ITS di bagian Subdirektorat Aplikasi dan Platform Digital. Tim juga melakukan koordinasi aktif dengan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) ITS sebagai penanggung jawab kebutuhan sumber daya sivitas akademika.Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS Ahmad Rusdiansyah menjelaskan layanan ini tak hanya berfokus pada perencanaan layanan. Namun juga pada persiapan ruangan yang nantinya akan menjadi the centre of services.Pelayanan optimal juga diberikan di era pandemi covid-19 . Mahasiswa diberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan berbagai kebutuhan kampus."Seperti Surat Keterangan Lulus (SKL), translate ijazah, hingga pelayanan legalisir yang kini dapat dilayani lebih mudah," papar dia.Sivitas akademika perlu melakukan akses masuk ke situs myITS (https://my.its.ac.id) untuk mengakses aplikasi MyITS Services. Nama pengguna dan kata sandi yang digunakan sendiri sama dengan akses masuk ke integra, sehingga pengguna tidak perlu mendaftar ataupun membuat akun baru."Pendaftaran hanya dilakukan ketika sivitas akademika akan melakukan kegiatan untuk mendapatkan kebutuhan surat-surat," ujar dosen yang akrab disapa Doddy tersebut.Dosen Departemen Teknik Sistem dan Industri ini berharap MyITS Service dapat digunakan dengan baik selama era pandemi dan juga masa peralihan, di mana kampus sudah mulai melakukan kegiatan belajar mengajar secara luring. Doddy tak menutup kemungkinan layanan ini dapat dikembangkan untuk memfasilitasi sivitas akademika dari jarak jauh untuk ke depannya."Soal pengembangan lebih lanjut, tentunya menunggu arahan Bapak Rektor dengan tetap mengikuti aturan kerja dan hal-hal yang ditargetkan," tutur dia.Pada peluncuran layanan MyITS Services ini juga dihadirkan webinar peningkatan layanan prima di ITS dengan narasumber Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin. Dalam paparannya, Agus mengatakan pelayanan di ITS harus mengikuti asas dan tujuan ombudsman, yaitu memenuhi kebutuhan pelayanan dan mewujudkan harapan masyarakat.Agus mengungkapkan pihaknya tak pernah menerima pengaduan terkait layanan publik di ITS. Hal tersebut juga didukung dengan raihan PLT ITS yang berhasil menduduki peringkat ke-3 terbaik dari seluruh lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan peringkat teratas di antara perguruan tinggi (PT) dalam penilaian monitoring dan evaluasi layanan publik.Agus berharap poin-poin urgen dan sakral pada pedoman layanan publik ini terus diperhatikan mendalam. ITS juga perlu melakukan pengujian standar pelayanan yang terdiri dari standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan, sarana prasarana, hingga pada pelayanan terpadu dan rekognisi."Poin itulah yang merupakan kunci integrasi pelayanan guna menghindari maladministrasi yang ada di lingkungan akademik, kampus ITS," tutur dia.