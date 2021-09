PTM Terbatas Tak Dihentikan Selama Asesmen Nasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Jakarta: Asesmen Nasional (AN) saat ini tengah berlangsung di tingkat SMK dan sederajat. Gelaran AN akan berakhir pada 11 November 2021 untuk seluruh jenjang sekolah yang menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto mengatakan pelaksanaan AN tak menghentikan PTM terbatas di sekolah tersebut. Contohnya, jika kelas 8 sedang AN, kelas 7 dan 9 tetap masuk untuk PTM terbatas. PTM terbatas tidak dihentikan selama AN," sebut Anang kepada Medcom.id, Senin 27 September 2021.Dia mengatakan pengaturan jadwal diserahkan kepada sekolah. "Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengatur atau menyesuaikan jadwal pembelajaran," ungkap dia.Baca: P2G Ingatkan Potensi Klaster Sekolah saat Asesmen Nasional Saat ini yang telah selesai menjalankan AN ialah peserta didik pada jenjang SMK, MAK, Paket C dan Sederajat. Jadwal AN di jenjang tersebut berlangsung pada 20 sampai 23 September lalu.Hari ini AN kembali dilanjutkan untuk peserta didik jenjang SMA, MA dan sederajat. Pada jenjang tersebut AN berlangsung dari tanggal 27 hingga 30 September 2021.Pelaksanaan AN dilaksanakan dalam dua hari. Pada hari pertama pelajar SMA sederajat mengerjakan latihan selama 10 menit, literasi membaca 90 menit dan survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua kembali ada latihan selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan asesmen numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit.Baca: Ini Aturan Jumlah Siswa Peserta AN di Setiap Jenjang Berikutnya pelaksanaan AN untuk peserta didik SMP, MTs, Paket B dan sederajat akan berlansung pada 4 sampai 7 Oktober 2021. Pelaksanaan dilakukan selama dua hari dengan jenis dan tempo waktu yang sama dengan pelajar SMA sederajat.Untuk pelajar SD, MI, Paket A dan yang sederajat gelombang satu maupun gelombang dua, AN dilaksanakan pada 8 sampai 11 November. Pelaksanaan dilakukan selama dua hari.Pada hari pertama pelajar mengerjakan latihan selama 60 menit, literasi membaca 75 menit, dan survei karakter 20 menit. Pada hari kedua, latihan 25 menit, numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit.Sementara, untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan diminta mengisi survei lingkungan belajar. Untuk pelaksanaannya, mengisi secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan AN peserta didiknya.