Kampus Terbaik di Indonesia, Unair Pendatang Baru di THE World University Rankings 2022

Jakarta: Universitas Airlangga (Unair) masuk dalam jajaran group ranking 4 sebagai kampus terbaik di Indonesia menurut pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings 2022 . Pemeringkatan ini diikuti oleh 1.662 universitas dari 99 negara di dunia dan resmi dirilis melalui laman THE WUR pada Kamis, 2 September 2021.Rektor Unair, Mohammad Nasih memberikan tanggapan atas dirilisnya pemeringkatan oleh THE WUR . Meski terhitung baru masuk dalam pemeringkatan tersebut, namun UNAIR berhasil menduduki posisi yang bisa diperhitungkan yaitu pada pada posisi 1201+.“Ini patut disyukuri, ada lompatan yang cukup signifikan. Sebagai new comer ini hal yang sangat luar biasa,” ucap Nasih dalam siaran persnya, Jumar, 3 September 2021.Ada lima indikator penilaian yang digunakan THE WUR sebagai metodologi pemeringkatan. Lima indikator itu adalah teaching, research, citations, industry income, dan international outlook.Secara umum nilai Unair berada di kisaran 10,6-22,3 , dengan rincian penilaian teaching 21,5, research 10,7, citations 18,3, industry income 36,5, dan international outlook 34,2. Penilaian itu menempatkan Unair pada posisi group rangking 4 di Indonesia.“Yang paling lemah (indikator penilaian) di industry income, artinya belum cukup banyak penghasilan yang bisa kita peroleh dari industri. Tapi saya yakin ini hanya soal data dan pengakuan. Tahun depan ketika proses hilirisasi kita sudah jalan, kita akan masuk ke penambahan industry income,” paparnya.Baca juga: Daftar 14 Kampus Terbaik di Indonesia Versi The World University Rankings 2022 Berkaca dari lima indikator yang diberikan THE WUR, riset para peneliti bukan hanya berdampak pada naiknya publikasi dan sitasi, namun juga dapat mendatangkan pendapatan bagi institusi. Pihaknya juga berharap, Vaksin Merah Putih yang sesuai rencana akan diproduksi massal tahun depan, dapat mendatangkan industry income yang cukup signifikan bagi Unair.Selain Unair sebanyak 13 perguruan tinggi lain di Indonesia baik negeri maupun swasta juga masuk dalam pemeringkatan ini. “Mudah-mudahan tahun depan kita bisa masuk posisi yang lebih baik lagi,” ucap rektor.1. Universitas Indonesia (801–1000)2. Institut Teknologi Bandung (1001–1200)3. Universitas Pendidikan Indonesia (1001–1200)4. Unair (1201+)5. Binus University (1201+)6. Universitas Brawijaya (1201+)7. Universitas Diponegoro (1201+)8. UGM (1201+)9. Unhas (1201+)10. IPB (1201+)11. Unpad (1201+)12. UNS (1201+)13. ITS (1201+)14. Telkom University (1201+)Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan.(CEU)