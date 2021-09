Daftar 14 Kampus Terbaik di Indonesia Versi The World University Rankings 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak 14 perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings 2022 . Pemeringkatan ini mencakup lebih dari 1.600 universitas di 99 negara dan wilayah.Pemeringkatan ini dikeluarkan oleh lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia The Times Higher Education (THE). Pemeringkatan perguruan tinggi ini diumumkan melalui laman https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking, Kamis, 2 September 2022.THE World University Rankings menrupakan pemeringkatan perguruan tinggi terbesar dan paling beragam hingga saat ini. THE WUR didasarkan pada 13 indikator kinerja yang dikalibrasi dengan cermat yang mengukur kinerja lembaga di empat bidang, yakni pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional.Pemeringkatan tahun ini menganalisis lebih dari 108 juta kutipan di lebih dari 14,4 juta publikasi penelitian dan termasuk tanggapan survei dari hampir 22.000 sarjana di seluruh dunia. Secara keseluruhan, THE WUR mengumpulkan lebih dari 430.000 titik data dari lebih dari 2.100 institusi yang mengirimkan data.Dipercaya di seluruh dunia oleh siswa, guru, pemerintah, dan pakar industri, tabel pemeringkatan tahun ini mengubah kinerja pendidikan tinggi global akibat pandemi covid-19Dalam pemeringkatan ini, Universitas Oxford menduduki peringkat teratas untuk keenam kalinya secara berturut-turut, sementara Tiongkok memiliki dua institusi di 20 besar untuk pertama kalinya, Universitas Peking dan Universitas Tsinghua berbagi tempat di peringkat ke-16.Kemudian Institut Polytechnique de Paris memasuki pemeringkatan tertinggi, yakni di tempat ke-95 pascapenggabungan lima institusi. Sementara itu Amerika Serikat menjadi negara yang paling terwakili secara keseluruhan dengan masuknya 183 institusi, dan juga yang paling terwakili di 200 teratas (57 universitas), meskipun pangsa universitas dalam kelompok elit ini menurun.Baca juga: UI Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE World University Rankings 2022 Lalu Tiongkok memiliki jumlah institusi tertinggi kelima bersama di 200 teratas (naik dari gabungan ketujuh tahun lalu), menyalip Kanada dan setara dengan Belanda. Sedangkan ada enam negara baru ditampilkan dalam pemeringkatan dibandingkan dengan tahun lalu, yakni Azerbaijan, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Palestina, dan Tanzania.Universitas Harvard berada di puncak pilar pengajaran, sementara Universitas Oxford berada di puncak pilar penelitian dan Universitas Sains dan Teknologi Makau memimpin pilar internasional.Secara keseluruhan, 1.662 universitas diperingkatkan. Lebih lanjut, 452 universitas terdaftar dengan status "reporter", yang berarti bahwa mereka memberikan data tetapi tidak memenuhi kriteria kelayakan THE WUR untuk menerima peringkat.1. Universitas Indonesia (801–1000)2. Institut Teknologi Bandung (1001–1200)3. Universitas Pendidikan Indonesia (1001–1200)4. Unair (1201+)5. Binus University (1201+)6. Universitas Brawijaya (1201+)7. Universitas Diponegoro (1201+)8. UGM (1201+)9 Unhas (1201+)10. IPB (1201+)11. Unpad (1201+)12 UNS (1201+)13. ITS (1201+)14. Telkom University (1201+)(CEU)