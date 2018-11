Isodel 2018 Bahas Perkembangan Pendidikan Digital

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelar ‘International Symposium on Open, Distance and E-Learning (Isodel) 2018 di The Stone Hotel Legian, Bali, mulai dari tanggal 3-5 Desember 2018. Simposium teknologi informasi tahun ini bertemakan "Making Education 4.0 For Indonesia".Isodel tahun ini menggabungkan tiga format. Pertama simposium yang mempertemukan para pakar dan praktisi TIK, pendidikan dan kebudayaan untuk berbagi ilmu, ide dan gagasan. Kedua workshopajang peserta dapat mendalami lebih detail tentang keahlian dan kompetensi TIK yang diperlukan dalam menyambut era revolusi industri 4.0.Ketiga, pameran, sebagai ajang menampilkan solusi teknologi terkini, dan inovasi dari berbagai mitra Isodel. “Isodel 2018 akan menampilkan teknologi pendidikan dalam revolusi industri 4.0 seperti big data, internet of things, kecerdasan buatan, teknologi keuangan, virtual dan augmented reality, games, ruang kelas, dan kampus virtual,” sebut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso saat Taklimat Media acara Isodel 2018 di Perpustakan Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 26 November 2018.Selain itu, juga ada beberapa topik mengenai pendidikan digital. Seperti mempersempit kesenjangan digital, untuk menjangkau daerah terpencil yang belum terjangkau, akses terbuka, pembelajaran fleksibel, dan akses berkebutuhan khusus.Baca: Pemerintah Targetkan Capai 1.000 Startup di 2019 Dalam membangun karakter anak didik di abad 21 ini, dibutuhkan SDM yang melek digital dan terampil. Mulai dari berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kreatif dan inovatif.“Juga menampilkan pendidikan kejuruan. Seperti sertifikasi profesional, integrasi Pendidikan kejuruan ke Industri 4.0, kompetensi dan kualifikasi,” kata Ari.Isodel 2018 kali ini juga bertujuan untuk memberi kesempatan, bagi pembuat kebijakan, ilmuwan, akademisi dan guru seluruh dunia untuk bertukar pengetahuan, ide dan pengalaman mereka dalam mendukung indonesia menyambut revolusi industri 4.0“Isodel 2018 adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka yang peduli dan terlibat dalam peningkatan pendidikan melalui TIK,” terang Ari.Isodel merupakan kerja sama antara Kemendikbud, Universitas Terbuka, UNESCO, ICDE, SEAMEO Center dan IDLN. Acara ini juga diisi oleh berbagai pembicara dan pakar bidang TIK dan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.(CEU)