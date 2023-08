Banjir Peminat, Hanya 50 Calon Mahasiswa yang Lolos di Kedokteran ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengumumkan hasil seleksi mahasiswa baru yang dilakukan lewat jalur Mandiri Umum untuk Program Studi (Prodi) Kedokteran. Tingkat persaingan yang cukup ketat, membuat prodi Kedokteran ITS hanya meloloskan 50 calon mahasiswa baru terbaiknya dari total 2.998 pendaftar.Seperti diberitakan sebelumnya, prodi Kedokteran ITS akhirnya resmi dibuka tahun ini. Prodi Kedokteran ITS ini hanya menerima calon mahasiswa baru melalui jalur seleksi Mandiri Umum mengingat terbatasnya waktu pendaftaran mahasiswa baru.Kepala Subdirektorat Admisi ITS, Unggul Wasiwitono mengatakan, persaingan calon mahasiswa di prodi ini cukup ketat. Sebab hanya 1,67 persen peserta yang berhasil lolos dalam seleksi ini dari jumlah pendaftar yang sangat membludak.Dosen Departemen Teknik Mesin ini juga mengingatkan, calon mahasiswa perlu mengikuti prosedur registrasi setelah dinyatakan diterima di Prodi Kedokteran ITS . Peserta diwajibkan menjalani tes kesehatan pada 9–10 Agustus 2023. “Peserta yang lolos tes kesehatan wajib melakukan pendaftaran ulang pada 10–12 Agustus 2023,” serunya.Unggul menambahkan, calon mahasiswa yang telah melengkapi rangkaian registrasi akan tetap menjalani rentetan kegiatan mahasiswa baru dengan jadwal tersendiri. Seperti yang diketahui bahwa rangkaian kegiatan mahasiswa baru ITS tahun 2023 seperti Pelatihan Spiritual dan Kebangsaan (PSB), Pengukuhan Mahasiswa Baru, dan lain sebagainya sudah dilaksanakan lebih dulu.“Tak perlu takut, mahasiswa baru Kedokteran ini akan mendapat porsi yang sama seperti mahasiswa baru lainnya,” tegasnya.Terakhir, Unggul berharap seluruh calon mahasiswa yang berhasil dinyatakan lolos untuk selalu mengikuti proses daftar ulang dan rangkaian kegiatan yang ada sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Dengan pembukaan prodi baru ini, harapannya ITS dapat melahirkan lulusan dokter yang berkualitas dan inovatif bagi Indonesia,” tutupnya.