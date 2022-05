5 Tips Maksimalkan Hasil UTBK Kurang dari 30 Hari

1. Persiapkan jiwa dan raga

2. Susun target belajar

3. Pahami konsep dasar

4. Uji diri sendiri

5. Kenali gaya belajar diri sendiri

Jakarta: Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2022 tinggal menghitung hari. Sudah sejauh mana persiapan Sobat Medcom menghadapi tes?Jika merasa persiapan tersebut masih kurang maksimal, tak perlu risau. Ada sejumlah tips yang bisa diterapkan guna menaklukkan UTBK, meskipun waktu pelaksanaannya kurang dari 30 hari lagi.Mengutip laman Pahamify, berikut ulasan mengenai lima tips sukseskan UTBK:Kesehatan tubuh merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi persiapan UTBK. Untuk itu, sebelum mulai belajar, perhatikan pula kesehatan jiwa dan raga.Cara menjaga kesehatan tubuh antara lain mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan menjaga protokol kesehatan . Selain raga, Sobat Medcom juga perlu menjaga kesehatan mental.Salah satunya, menghindari pikiran-pikiran negatif terhadap hasil UTBK nantinya. Sebab, hal tersebut dapat menyebabkan overthinking yang merupakan gangguan mental.Meski terkesan sepele, kondisi pikiran dan jiwa yang tidak berada di fase normal dapat menurunkan performa otak. Sobat Medcom pasti tak ingin tumpukan materi yang dipelajari berbulan-bulan menjadi sia-sia begitu saja, bukan?Untuk menanggulangi gangguan tersebut, cobalah percaya diri dan fokus dengan tujuan yang ingin dicapai. Yakinlah bahwa proses belajar yang selama ini ditempuh mati-matian dapat membuahkan hasil terbaik.Selain itu, fokus juga bisa diperoleh dengan memasang foto kampus impian sebagai wallpaper di ponsel atau menempelnya di dinding kamar. Dengan begitu, setiap kali mulai buyar, Sobat Medcom bisa kembali meningkatkan fokus ke tujuan.Mempelajari materi UTBK yang segudang dengan waktu terbatas tentu menjadi kendala tersendiri. Untuk itu, sebaiknya mulailah susun target belajar dari sekarang.Dengan demikian, target belajar jadi lebih terjadwal dan terarah. Sobat Medcom akan merasa lebih tenang dalam menguasai materi-materi UTBK.Agar makin semangat, berikan diri sendiri self reward usai mencapai target yang ditetapkan. Tak perlu mewah, self reward bisa dengan hal-hal sederhana, seperti membeli jajanan kesukaan, menonton film, dan sebagainya.Pemberian self reward secara tidak langsung juga mengingatkan diri untuk beristirahat dan memberi jeda belajar. Ini tentu dibutuhkan, sebab memaksakan belajar dengan kondisi fisik dan mental yang lelah itu tidak efektif.Salah satu jenis soal UTBK adalah Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang notabene kurang lazim dijumpai saat sekolah. Maka dari itu, usahakan jangan hanya menghafal materi, tetapi juga memahami konsep dasar.Misalnya, saat belajar Matematika. Sobat Medcom sebaiknya tidak hanya menghafal rumus saja, melainkan juga memahami kenapa rumus tersebut tersusun demikian, dan bagaimana pengaplikasiannya.Sekadar mendalami materi saja belum cukup. Sobat Medcom juga harus rajin berlatih mengerjakan soal-soal yang sekiranya bakal muncul di UTBK.Dengan rajin latihan soal, Sobat Medcom dapat memahami tipe soal seperti apa saja yang bakal keluar di UTBK, materi apa yang masih kurang dikuasai, dan sebagainya. Hasil try out itu bisa dijadikan acuan untuk menyusun strategi belajar guna memaksimalkan UTBK yang sesungguhnya.Hasil try out tadi dapat digunakan untuk mengevaluasi kembali materi apa saja yang masih kurang dipahami. Kemudian, cobalah pelajari materi itu lagi dengan metode belajar yang berbeda.Pahami gaya belajar yang cocok untuk diri sendiri agar materi yang dipelajari dapat diserap lebih mudah. Secara umum, setidaknya ada tiga tipe gaya belajar.Pertama, gaya belajar visual. Sesuai namanya, tipe belajar ini menggunakan gambar ilustrasi, video, grafik, dan imajinasi visual dalam memahami materi.Kedua, gaya belajar auditori. Orang-orang yang menggunakan metode ini lebih mudah memahami materi dengan mendengarkan.Terakhir, gaya belajar kinestik. Metode ini ditandai dengan mudahnya memahami materi jika melakukan hal-hal fisik, seperti mempraktikkan langsung.Itulah lima tips maksimalkan hasil UTBK kurang dari 30 hari. Selamat mencoba! (Baca: Mengenal Jenis Soal TPS, Materi yang Diujikan dalam UTBK-SBMPTN