Tak Hanya Memberi Ketenangan Hati, Ini 15 Manfaat Zikir Beserta Caranya

Manfaat Zikir Berdasarkan Al-qur'an dan Hadis

1. Memberikan Ketenangan dan Ketentraman Hati

2. Mendapatkan Ampunan dan Pahala yang Besar

3. Mendapatkan Pertolongan Allah

4. Dilancarkan Rezekinya

5. Jauh dari Godaan Setan

6. Menghilangkan Kemunafikan

7. Dijanjikan Surga oleh Allah SWT

8. Mendapatkan Perlindungan di Hari Kiamat

9. Mendapatkan Kebahagiaan Setelah Mati

10. Amalan yang Disukai Rasulullah SAW

11. Mendekatkan Diri pada Allah SWT

12. Mendapatkan Banyak Kebaikan dalam hidup

13. Membersihkan hati

14. Menyehatkan Otak

15. Mengontrol Diri dari Emosi

Cara Berzikir

(CEU)

Jakarta: Zikir berasal dari bahasa Arab yakni ‘dzakara, yadzukur, dzukr’, yang artinya adalah mengingat atau menyebut. Dalam konteks agama Islam pengertian zikir adalah mengingat Allah SWT di dalam hati serta melafalkannya dengan lidah.Dengan berzikir, umat muslim senantiasa terus mengingat Allah SWT yang bisa membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Zikir juga menjadi salah satu amalan yang sangat disukai Nabi Muhammad SAW, lho Sobat Medcom.Dalam Al-Qur’an, Allah SWT juga memerintahkan hamba-Nya untuk berzikir, baik setelah salat, zikir pagi petang, dan sebagainya. Salah satunya ada di surat Ar-Ra’d ayat 28 yang berbunyi: “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hari mereka menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 28).Nah mengingat pentingnya zikir dalam kehidupan, bagaimana jika kita bahas beragam manfaat zikir kepada Allah SWT dalam Islam beserta dengan makna dan cara melakukannya yang dilansir dari laman Ruangguru berikut ini.Dengan berzikir, hati akan terasa lebih tenang dan damai. Hal ini merupakan jaminan oleh Allah SWT seperti yang tertuang dalam surat Ar-Ra’d ayat 28: “Ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang.”Zikir bisa mengugurkan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, lho. Tak hanya ampunan dari Allah SWT, berzikir juga bisa memberikan pahala yang besar.Manfaat zikir ini tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 35: “Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, lelaki maupun perempuan, maka Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar.”Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, zikir menjadi cara untuk kita terus mengingat Allah SWT. Sebaliknya, Allah pun menjanjikan dengan terus mengingat-Nya, maka Allah akan mendatangkan pertolongan untuk hamba-Nya seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 152: “Maka Ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.”Dalam surat Al-Jumuah ayat 10, Allah SWT berfirman: “Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” Surat ini menyiratkan kepada kita bahwa dengan mengingat atau berzikir kepada Allah, bisa menambah kemudahan dan kelancaran rezeki seseorang.Rutin berzikir bisa membantu kita menjauhkan diri dari godaan setan dan jin. Semakin sering berzikir, maka akan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah SWT yang membuat jin dan setan enggan untuk mendekati kita.Seperti yang tertuang dalam surat Az-zukhruf ayat 36: “Barangsiapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan Kami jadikan setan sebagai pendamping yang selalu menemaninya.”Dikatakan oleh Ibnul Qayyin, manfaat terbesar dari zikir adalah untuk menghilangkan kemunafikan. Hal ini dikarenakan keengganan orang munafik untuk berzikir kepada Allah SAW. Seperti firman Allah di surat An-Nisa’ ayat 142: “…Dan apabila mereka berdiri sholat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (dengan sholat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali.”Allah SWT menjanjikan surga kepada siapa aja yang berzikir setiap hari. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengucapkan zikir di siang hari dalam penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga.” (HR. Bukhari)Rasullah SAW pernah bersabda mengenai golongan apa saja yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang selalu mengingat Allah dengan berzikir.“Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat… di antaranya adalah seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, kemudian meneteslah air matanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)Setelah mati, seluruh harta benda yang dimiliki akan ditinggalkan. Namun, amalan baik seperti zikir yang dilakukan akan memberikan kebahagian setelah mati.Imam Ghazali pernah menyampaikan keutamaan zikir, sesungguhnya seseorang yang mati tidak benar-benar lenyap, yang juga melenyapkan amalan zikir. Ia hanya lenyap dari dunia dan alam syahadah, bukan dari alam malakut. Hal ini pun tertera dalam Al-Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 169-170.Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan zikir setiap hari. Maka dari itu, zikir menjadi salah satu sunah rasul yang sangat dianjurkan untuk umat Muslim. Dengan mengamalkannya, Sobat Medcom sudah meneladani sifat-sifat Rasulullah dan mendekatkan diri sesuai sunnahnya.Zikir adalah salah satu amalan yang paling disukai Allah SWT. Rajin berzikir akan membuat kamu lebih dekat dengan-Nya. Hal ini pun tertuang dalam sabda Rasulullah SAW berikut ini: “Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Allah, dan paling mengangkat derajatmu; lebih baik bagimu dari infak emas atau perak?” Para sahabat menjawab: “Mau (wahai Rasulullah)!” Beliau bersabda: “Dzikir kepada Allah Yang Mahatinggi.” (HR. At-Tirmidzi No. 3377)Rasulullah SAW bersabda, “Tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya.” (HR. Bukhari) Hal ini menandakan bahwa zikir bisa memberikan kita limpahan kebaikan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan sehari-hari.Manusia diciptakan dari tanah yang merupakan lambang dari kehinaan dan kekotoran. Karena tercipta dari tanah, maka sifat menusia cenderung kotor seperti iri, benci, sombong, dan sebagainya. Untuk membersihkan hati, manusia perlu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berzikir.Ada sebuah penelitian dari Universitas Washington, yang dimuat dalam majalah Scientific American edisi Desember 1993, yang menyebutkan bahwa berzikir ternyata bisa mengaktifkan syaraf-syaraf di otak, lho. Saat kita berzikir dengan mengucapkan kalimat seperti Subhanallah, beberapa kawasan di otak menjadi aktif.Manfaat zikir lainnya adalah membuat seseorang bisa lebih sabar dan mengontrol emosi dengan lebih baik. Sebab sebagai umat Islam, kita harus selalu berperilaku baik kepada sesama manusia atau makhluk hidup lainnya.Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara berzikir yang benar? Apa cukup hanya dengan mengucapkannya saja? Secara teknis, zikir dilakukan dengan ruas-ruas jari, biji tasbih, atau alat bantuan zikir lainnya untuk menghitung zikir yang sudah diucapkan.Meskipun ada pilihan untuk menggunakan tasbih atau alat hitung zikir digital, zikir menggunakan ruas jari lebih diutamakan karena jari jemari kita akan memberikan kesaksian di hari kiamat kelak.Allah SWT juga memberikan petunjuk zikir dalam surat Al-A’raf ayat 205 yang memerintahkan untuk berzikir dalam hati dan secara perlahan. “Dan Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang…” (QS. Al-A’raf [7]: 205).Dalam surat tersebut juga kita jadi tahu kalau zikir tidak hanya bisa dilakukan setiap selesai sholat Fardhu atau sholat Sunnah, tetapi ada juga zikir pagi dan petang yang bisa senantiasa menjaga Sobat Medcom sepanjang hari.