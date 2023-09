BMKG Gandeng British Council Kirim 23 Pegawai Studi di UK

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) bekerja sama dengan British Council meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Setidaknya, ada 23 pegawai BMKG yang diberangkatkan untuk studi di sejumlah universitas di United Kingdom (UK)."Lewat kerja sama ini kami memberangkatkan 23 pegawai ke beberapa universitas di Inggris untuk memperdalam ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam secara daring, Kamis 7 September 2023.Beberapa universitas tersebut, yakni Imperial College London, Newcastle University, University of Birmingham, University of East Anglia, University of Edinburg, University of Exeter. Selain itu, ada University of Leeds, University of Reading, dan University of Oxford."Semua ini dilakukan untuk mempersiapkan masa depan bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk planet bumi," kata Dwikorita.Dia mengatakan pemberangkatan pegawai ini telah disepakati dalam Rakornas BMKG. Pihaknya memutuskan mengalokasikan anggaran untuk memperkuat SDM.Dwikorita berharap pada 2030, akan ada 500 pegawai yang meraih gelar doktor ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. SDM ini pula yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan Indonesia di bidang ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika"Jika kita tidak memiliki SDM yang memiliki pengetahuan unggul, saya takut kita tidak bisa menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu program ini sangat penting untuk dilakukan," tegas dia.