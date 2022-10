Program IISMA Hadir dalam International Staff Mobility Week di University of Padua Italia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indonesian International Students Mobility Award ( IISMA ) diundang sebagai keynote speaker dalam kegiatan International Staff Mobility Week oleh University of Padua di Italia salah satu perguruan tinggi mitra IISMA di kawasan Eropa. Koordinator Kawasan Eropa dalam Program IISMA Dian Sari Utami menyampaikan presentasi.International Staff Mobilty Week yang digelar pada 12-14 Oktober 2022 itu dihadiri oleh kurang lebih 30 peserta perwakilan dari berbagai konsorsium Mobilitas Internasional di wilayah Eropa dan Inggris. Beberapa perguruan tinggi mitra IISMA 2022 juga turut hadir, antara lain KU Leuven, University of Zagreb, dan University of Limerick.Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi praktik baik kegiatan mobilitas internasional secara global. International Mobility Staff Week dibuka resmi oleh Vice-Rector for International Relations, University of Padua, Cristina Basso.Dia menyebut pertemuan ini sangat penting sebagai media untuk bertemu, berdiskusi, dan bertukar informasi praktik-praktik terbaik dari bentuk-bentuk mobilitas internasional di berbagai perguruan tinggi Eropa, Australia, dan Indonesia."Pertemuan international mobility staff week ini sangat penting sebagai media bertemu, berdiskusi, dan bertukar informasi praktik-praktik terbaik dari bentuk-bentuk mobilitas internasional di berbagai perguruan tinggi Eropa, Australia, dan Indonesia," kata Cristina dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Oktober 2022.Dalam kegiatan tersebut, perwakilan IISMA menyampaikan presentasi "Global perspectives on international study abroad programs: Indonesian International Students Mobility Award". Selain Indonesia, hadir juga perwakilan dari European Commission, Erasmus+ Project, Monash University, The University of Sydney, Forthem Alliance, Civis Alliance, Arqus European University, Justus-Liebeig University Giessen Germany, Support Center Inclusive Higher Education, Venice International University, serta University of Padua sebagai tuan rumah.Berbagai bentuk mobilitas internasional yang dijalankan di Eropa dengan pembiayaan dari Erasmus+ dan Uni Eropa memberikan inspirasi untuk pengelolaan dan pengembangan sistem mobilitas internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan dukungan pendanaan dari LPDP seperti Program IISMA.Head of International Relations, University of Padua, Dora Logoni, menyebut IISMA memberikan inspirasi dengan konsep emancipated learning atau Merdeka Belajar yang dapat diadopsi untuk program mobilitas internasional di Eropa. Di akhir sesi, perguruan tinggi mitra IISMA memberikan apresiasi tinggi terhadap Program IISMA yang dilaksanakan di perguruan tinggi mitra.Seluruh IISMA awardees di perguruan tinggi tersebut dinilai excellent dan luar biasa dalam hal sikap, relasi sosial, dan kompetensi akademik. "IISMA memberikan inspirasi dengan konsep Merdeka Belajar yang dapat diadopsi untuk program mobilitas internasional di Eropa", ucap Dora.Perwakilan IISMA juga bertemu dengan seluruh IISMA awardees di University of Padua yang berjumlah 35 orang. Saat diskusi, beberapa awardees menyampaikan tantangan dalam penyesuaian diri selama tinggal di sana.Namun, pihak universitas memberikan dukungan terutama akomodasi yang saat ini tidak mudah diperoleh. Selanjutnya, perwakilan IISMA juga bertemu dengan perguruan mitra IISMA di Roma dan awardees di University of Sapienza dilanjutkan dengan hadir memenuhi undangan pertemuan masyarakat Indonesia di Italia dari KBRI Roma bersama IISMA awardees.Pertemuan masyarakat Indonesia yang diisi sarasehan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Petrus R Golose, dan tim BNN dengan tema Membangun Generasi Muda Indonesia Bebas Narkoba. Dalam kegiatan ini, beberapa IISMA awardees kritis memberikan pertanyaan terkait peran pelajar Indonesia di luar negeri dan hukum yang berlaku bila terjadi penyalahgunaan narkoba.Acara ditutup dengan makan malam bersama Sekretaris Kedua dari KBRI Roma Agnes Rosari Dewi yang juga menjadi narahubung IISMA awardees di Italia.“Diundangnya IISMA dalam kegiatan Interntional Staff Mobility Week ini menunjukan Program IISMA telah diakui oleh komunitas akademik internasional sebagai salah satu program mobiltas internasional mahasiswa yang memiliki keunggulan global," kata Ketua Program IISMA, Rachmat Sriwijaya.