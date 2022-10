Jurusan Kuliah Terfavorit di Dunia dengan Prospek Kerja yang Kinclong

1. Pembangunan Sosial dan Ekonomi

2. Pangan





3. Kesehatan

4. Pendidikan

5. Energi dan Lingkungan

Jakarta: Sobat Medcom harus mempertimbangkan sejumlah faktor saat memilih jurusan kuliah . Mulai dari apakah jurusan sesuai dengan passionmu hingga seberapa cerah prospek kerja di masa depan.Nah, untuk membantu Sobat Medcom yang bingung memikirkan jurusan kuliah, berikut 5 jurusan kuliah dengan prospek kerja kinclong yang bisa Sobat Medcom jadikan pertimbangan:Kemiskinan masih menjadi tantangan global utama dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, jurusan Pembangunan Sosial dan ekonomi menjadi jawaban untuk melahirkan agen-agen pembasmi kemiskinan dan pembangun peradaban berkelanjutan.Terdapat tiga kampus terbaik dengan jurusan yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi, yakni University of Amsterdam (Master of International Development Studies), University of Oxford (MSc Sustainable Urban Development), dan University College London (MSc Urban Economic Development).Makanan adalah kebutuhan utama manusia. Seorang ahli dalam bidang pangan, pertanian, dan nutrisi akan selalu punya peran besar.Apabila Sobat Medcom tertarik menggeluti bidang ini, berikut rekomendasi kampus dengan jurusan pangan terbaik, yaitu University of Edinburgh (MSc Sustainable Plant Health), University of Copenhagen (MSc in Food Science and Technology), dan Newcastle University (MSc Sustainable and Food Security).Tenaga kesehatan adalah kebutuhan sepanjang masa. Kesehatan juga menjadi perhatian utama untuk mendukung kesejahteraan dalam pembangunan berkelanjutan. Berikut kampus dengan jurusan kesehatan terbaik di dunia; Harvard University (Master of Public Health), The University of Melbourne (Master of Biomedical Science), dan Washington University (MSc Applied Health Behavior).Lulusan pendidikan akan terus dibutuhkan karena berperan aktif membangun masyarakat berkualitas, sehingga perlahan mampu mengentaskan kemiskinan. Jurusan pendidikan akan berkontribusi aktif dalam memastikan akses dan kualitas pendidikan untuk semua orang. Jurusan pendidikan terbaik akan Sobat Medcom temui di kampus-kampus, seperti University College London, Monash University, atau John Hopkins University.Tanpa ada bahan bakar dan energi, kehidupan akan terhambat dan sulit berjalan. Oleh karena itu, lulusan rumpun keilmuan energi dan lingkungan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat global karena merekalah yang mampu memastikan energi, seperti listrik, bahan bakar, dan lain-lain bisa selalu diakses oleh manusia.Rekomendasi kampus-kampus dengan jurusan di bidang energi dan lingkungan terbaik di dunia antara lain University of Twente (MSc Sustainable Energy Tech), EPFL Switzerland (Master in Environmental Science and Engineering), dan The University of Manchester (MSc Renewable Energy and Clean Technology).Itulah jurusan-jurusan kinclong yang bisa Sobat Medcom pilih. Jurusan-jurusan kuliah di atas berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga tidak heran bila mencari pekerjaan di bidang tersebut cenderung lebih mudah. Namun, jangan lupa terpenting saat memilih jurusan adalah harus sesuai passion ya! (