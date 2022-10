Mau Kuliah di Negara-Negara Asia Timur? Cek Dulu Nih Jurusan dan Kampus Terbaiknya

1. Jepang

Jakarta: Negara-negara di Asia Timur bukan hanya menarik bagi wisatawan. Namun juga telah menjelma menjadi negara tujuan studi.Terdapat sejumlah universitas bonafit yang tersebar di Asia Timur. Sobat Medcom yang tertarik kuliah di negara-negara Asia Timur, simak lima negara dengan jurusan dan kampus terbaik dikutip dari laman Instagram @kobieducation: Jepang memiliki sederet kampus unggulan. Mulai dari Tokyo Institute of Technology, The University of Tokyo, Kyoto Universitu, Tohaku University dan Osaka University.Adapun jurusan-jurusan terbaik di Jepang di antaranya, Teknik, Pertanian dan Perikanan hingga Ekonomi dan Finansial.Kampus unggulan di Korea Selatan di antaranya, Seoul National University, KAIST, Korea University, Yonsei University, dan Sungkyunkwan University. Adapaun jurusan unggulannya, Bioteknologi dan Nanoteknologi, Medis dan Farmasi, Bisnis dan Start-up.Kampus unggulan di China mulai dari Fudan University, Nanjing University, Sun Yat Sen University, Tsinghua University, Nankai University. Jurusan unggulannya, Medis dan Farmasi, Internasional Ekonomi dan Trading, Teknik Informatika dan Teknik Komputer.Di Taiwan pilihan kampus terbaik kian banyak, mulai dari National Taiwan University, National Taiwan Normal University, National Tsing Hua University, National Cheng Kung University. Jurusan bisnis internasional, Teknik Informatika dan AI, dan Kedokteran Medis menjadi jurusan unggul di Taiwan.Adapun kampus unggulan di Hong Kong di antaranya University of Hong Kong, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong Polytechnic University. Jurusan terbaik di Hong Kong di antaranya, Pariwisata dan Pelayanan, Edukasi, Software Engineering.Itulah kampus dan jurusan di negara-negara Asia Timur yang bisa menjadi pilihan Sobat Medcom? Ada yang menarik?