Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Unpad Masuk 100 Terbaik Asia Versi SCImago

Jakarta: Program studi (prodi) Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) berhasil masuk dalam pemeringkatan SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022 untuk subject “Library and Information Science”. Tahun ini, SIR mengeluarkan pemeringkatan untuk bidang ilmu “Library and Information Science”.Dari 608 institusi yang dinilai, prodi ini berada pada peringkat 2 nasional, peringkat 10 di Asia Tenggara, peringkat 86 di tingkat Asia, dan menduduki peringkat 401 di tingkat dunia.“Alhamdulillah, untuk subjek ‘Library and Information Science’ mulai tahun ini sudah masuk dalam SIR, adanya ranking ini menjadi bukti bahwa reputasi akademik Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Fikom Unpad mengarah pada standar internasional dan terekognisi internasional,” kata Kaprodi Perpustakaan dan Sains Informasi Fikom Unpad , Ute Lies Siti Khadijah, dalam keterangan tertulis Unpad, Kamis, 21 April 2022.Ute menjelaskan, SCImago melakukan pemeringkatan berdasarkan tiga indikator penilaian. Tiga indikator tersebut berupa kinerja penelitian dengan bobot 50 persen, hasil inovasi dengan bobot 30 persen, dan dampak sosial dengan bobot 20 persen.Penilaian dilakukan melalui pengukuran berdasarkan visibilitas website. Untuk subject “Library and Information Science”, hanya ada tiga perguruan tinggi Indonesia yang masuk pemeringkatan SIR 2022. Tiga perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Indonesia, Unpad, dan Universitas Airlangga.“Subyek ‘Library and Information Science’ baru masuk di Scimago, kita mulai terekognisi. Banyak hal yang harus dikuatkan,” tutur Ute.Ute mengatakan, hasil pemeringkatan ini menunjukan Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Unpad sudah mendapat rekognisi internasional. Rekognisi ini diharapkan dapat mendukung upaya prodi untuk memperoleh akreditasi internasional.Saat ini, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi bersama enam prodi Fikom Unpad tengah berupaya untuk memperoleh akreditasi internasional. “Adanya pencapaian ini membuat seluruh komponen prodi dengan fakultas dan universitas terpacu untuk meningkatkan performa akademik maupun non akademik,” kata Ute.Baca juga: ITB Raih Ranking di 4 dari 5 Broad Subjects QS WUR 2022 Prodi ke depan akan mempelajari berbagai indikator penilaian yang dilakukan SCImago. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peringkat di tahun berikutnya. Selain itu, prodi juga akan membuat program akademik dan nonakademik yang sejalan dengan indikator SRI hingga optimalisasi website prodi.“Tahun ini prodi akan mencoba bergabung dengan International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) dan iSchool yang berbasis di Amerika Serikat,” pungkas Ute.