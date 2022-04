ITB Raih Ranking di 4 dari 5 Broad Subjects QS WUR 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada tanggal 6 April 2022, Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking (WUR) telah merilis ranking universitas di dunia berdasarkan subyek, atau yang dikenal sebagai QS World University Ranking 2022. Institut Teknologi Bandung (ITB) menduduki ranking di 4 dari 5 Broad Subjects serta 13 dari 51 Narrow Subjects yang ada pada QS WUR 2022 Hal itu merupakan pencapaian yang baru, karena pada tahun lalu, ITB hanya terdaftar di 3 Broad Subjects Areas yang ada pada lembaga pemeringkatan QS. Adapun dari keempat Broad Subject Areas tersebut, ITB meraih peringkat pertama di Indonesia untuk dua Broad Subject Areas untuk kategori Engineering and Technology dan Natural Sciences.Engineering and Technology meraih peringkat pertama di Indonesia dan peringkat ke-179 dunia, dengan skor 72,6. Natural Sciences juga berhasil meraih peringkat pertama di Indonesia dan peringkat ke-372 dunia dengan skor 63,9.Untuk tiga kategori Broad Subjects Areas lainnya, yaitu kategori Art and Humanities memperoleh peringkat ketiga di Indonesia dan ranking ke-378 dunia, dengan skor 61,4, dan Social Sciences and Management memperoleh peringkat keempat di Indonesia dan ranking 238 di dunia, dengan skor 67,2.Kategori Broad Subject Areas Art and Humanities untuk pertama kalinya masuk ke dalam radar peringkat QS WUR by Subject. "Hal ini tentu merupakan kabar gembira, selain menambah subject baru yang masuk radar peringkat, di mana tiga dari empat Broad Subject Areas tersebut naik dari tahun sebelumnya. Hal ini sekaligus menjadi motivasi bagi ITB untuk terus mempertahankan kualitas serta mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi yang terbaik," kata Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB, Poerbandono, dilansir dari laman ITB, Jumat, 15 April 2022.QS WUR by Subject untuk Broad Subject Areas di tahun 2022 ini mempunyai lima indikator penilaian, yaitu Academic Reputation, Employer Reputation, Citations per Paper, H-Index, dan International Research Network (IRN). IRN adalah indikator baru yang diberlakukan tahun ini. Bobot masing-masing indikator pada QS WUR by Subject 2022 untuk Broad Subject Areas adalah sebagai berikut.Pada Narrow Subject Areas, ITB memperoleh rekognisi di 13 dari 51 Narrow Subject Areas, yang mana pada tahun sebelumnya, ITB hanya terdaftar di 12 Narrow Subject Areas. Selain itu, ITB meraih peringkat pertama di Indonesia pada 10 Narrow Subject Areas, peringkat kedua di Indonesia pada dua Narrow Subject Areas, dan peringkat ketiga di Indonesia pada satu Narrow Subject Areas.Baca juga: Masih Usia Muda, Bidang Seni dan Humaniora Unair Tembus 450 Terbaik Dunia versi QS WUR By Subject Secara umum, di tahun 2022, peringkat ITB di dunia semakin diakui dengan adanya penambahan Broad Subject Areas maupun Narrow Subject Areas yang memperoleh rekognisi dari QS WUR 2022. Pencapaian ini tidak lain diperoleh dari berbagai upaya yang dikerahkan oleh segenap sivitas akademik ITB, sehingga apresiasi tertinggi kepada kepada seluruh warga sivitas akademika ITB.