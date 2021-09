Pertama Kalinya, UNS Masuk THE World University Rankings

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surakarta: Universitas Sebelas Maret ( UNS ) Surakarta berhasil masuk ke Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) untuk pertama kalinya. Sesuai rilis terbaru THE WUR 2022 yang diumumkan pada 1 September 2021, UNS menempati peringkat ke 1.201+ dari 1.662 perguruan tinggi di dunia versi THE.Rektor UNS Jamal Wiwoho mengatakan, THE merupakan lembaga pemeringkatan perguruan tinggi terkemuka yang berbasis di Inggris. Perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam THE WUR 2022 ini ada 14 perguruan tinggi, dengan ranking tertinggi adalah Universitas Indonesia (UI), pada peringkat 801-1.000.UNS berada pada peringkat 1.201+ bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Bina Nusantara (Binus University) dan Universitas Telkom (Telkom University).Baca: Kampus Terbaik di Indonesia, Unair Pendatang Baru di THE World University Rankings 2022 Jamal menambahkan, THE WUR memiliki 5 pilar dalam pemeringkatannya, yaitu teaching (30 persen), research (30 persen), citations (30 persen), industry income (2,5 persen) dan international outlook (7,5 persen). Teaching menunjukkan kualitas lingkungan pembelajaran, research menunjukkan volume, pendapatan dan reputasi dalam hal riset, citations mengukur pengaruh atau dampak dari riset, dan industry income merupakan proksi dari knowledge transfer.Sedangkan, international outlook diukur dengan seberapa banyak staf internasional, mahasiswa internasional dan kolaborasi riset internasional. Masing-masing pilar tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator yang terukur untuk setiap pilarnya."Kami sangat bersyukur UNS untuk pertama kalinya dapat masuk ke dalam THE WUR dan sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi besar lainnya seperti UGM dan IPB," ujar Jamal mengutip siaran pers UNS, Sabtu, 4 September 2021.(AGA)