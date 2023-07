Kemenag Dorong Perguruan Tinggi Kristen Tingkatkan Jurnal Ilmiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama ( Kemenag ) mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas jurnal ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK). Ini menjadi wadah dosen mempublikasikan hasil riset untuk dapat mendongkrak meningkatnya jabatan fungsional dosen, akreditasi prodi, maupun institusi.Hal ini disampaikan Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung saat membuka Workshop On Writing and Jurnal Management di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jeane berharap seluruh PTKK dapat memanfaatkan workshop yang berlangsung.“Kegiatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi pengelola jurnal dan dosen pada PTKKN untuk belajar dari narasumber yang berkompeten di bidangnya dalam upaya meningkatkan akreditasi prodi dan institusi,” ujar Jeane dikutip dari laman kemenag.go.id, Senin, 17 Juli 2023.Kegiatan yang berlangsung hybrid ini diikuti 100 peserta. Mereka terdiri atas pengelola jurnal, dosen, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di NTT maupun tujuh Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) binaan Ditjen Bimas Kristen.Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, Harun Y Natonis, turut hadir dalam acara itu. Workshop on Writing and Journal Management ini menghadirkan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Achmad Syahid sebagai narasumber.“Saya memberi apresiasi kepada narasumber dan pengelola jurnal pada perguruan tinggi yang hadir. Ini adalah bentuk kerja sama dan bantuan atas dasar kemanusiaan yang berharga bagi kami dalam rangka upaya memajukan PTKKN,” kata Jeane.Jeane mengungkapkan workshop digelar bersamaan dengan The 2nd International Conference on Christian and Interreligious Studies (The 2nd ICCIRS). Ini menjadi salah satu kekuatan dalam dunia akademisi.Peserta akan mendapat materi terkait langkah-langkah menulis artikel jurnal dan kiat-kiat agar artikel itu terbit di jurnal terindeks seperti Scopus. “Saya berharap kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik membantu IAKN-IAKN dan STAKPN menuju ke arah yang lebih baik dan berkualitas untuk peningkatan pelayanan dalam bidang pendidikan tinggi bagi masyarakat,” ujar Jeane.