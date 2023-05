Jurnal Psikohumaniora UIN Walisongo Raih Predikat Q4 di Scimagojr, Terbaik Ketiga Asia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi, terbitan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Kali ini, meraih peringkat Q4 (quartile 4) dengan lingkup applied psychology, clinical psychology, dan experiment and cognitive psychology oleh Scimago Journal and Country Rank ( Scimagojr “Kami bersyukur atas capaian yang diraih oleh Psikohumaniora. Perolehan ini bukanlah tujuan utama dari keberadaan Psikohumaniora. Psikohumaniora ada untuk menjadi outlet bagi riset-riset penelitian lapangan di bidang psikologi,” kata editor in chief Psikohumaniora, Baidi Bukhori, dikutip dari laman kemenag .go.id, Kamis, 11 Mei 2023.Psikohumaniora mencatatkan skor 0,1333 untuk overall skor SJR. Psikohumaniora memiliki skor lebih tinggi ketimbang jurnal-jurnal internasional lain dalam kajian psikologi di tingkat Asia.Jurnal itu mengalahkan Japanese Journal of Educational Psychology (0.112) terbitan Japanese Association of Educational Psychology, Chinese Journal of Psychiatry (0,111) besutan Zhonghua Yixuehui Zazhishe, Chinese Journal of Neuromedicine (0,110) terbitan Chinese Medical Journals Publishing House Co.Ltd, dan Journal of Army Medical University (0,102) dari Editorial Office of Journal of Third Military Medical University.Capaian ini semakin meneguhkan posisi Psikohumaniora sebagai kiblat jurnal-jurnal psikologi di Indonesia. Kualitas artikel semakin meningkat karena kuantitas artikel yang tersubmisi semakin banyak.Hal ini dapat membantu proses kenaikan pangkat/jabatan untuk dosen, baik menuju jenjang lektor, lektor kepala, maupun guru besar, mendukung ketercapaian IKU (Indeks Kinerja Utama) pimpinan universitas serta mendorong rekognisi UIN Walisongo di tingkat internasional.Psikohumaniora merupakan jurnal ilmiah yang terbit sejak akhir 2016 dan digawangi oleh Baidi Bukhori selaku editor in chief. Jurnal ini dirancang untuk memperkaya pemahaman tentang kajian dan isu-isu ilmu psikologi, terutama dalam lingkup clinical psychology dan positive Psychology.Baidi menuturkan dukungan institusi dan komunitas epistemik psikologi Indonesia menjadi kunci bagi keberhasilan Psikohumaniora menjadi international qualified and trusted journal publisher yang diakui dunia. Dia bertetima kasih kepada seluruh stakeholders yang mendukung Psikohumaniora selama ini.Dia berharap tahun depan Psikohumaniora mencapai skor SJR dan peringkat quartile yang semakin baik. Baidi mengatakan dibutuhkan peningkatan sinergitas antara penulis, pengelola, pimpinan perguruan tinggi, dan kementerian."Selain itu, komitmen menjaga kualitas artikel harus benar-benar menjadi kebulatan tekad,” ujar Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Walisongo Semarang itu.Scimago merupakan lembaga pemeringkatan jurnal-jurnal ilmiah terkemuka di dunia. Seluruh jurnal yang masuk dalam pemeringkatan ini merupakan terbitan yang dinilai bereputasi dan diindeks oleh Scopus.Scimago merilis hasil kerja keras jurnal-jurnal tersebut dengan memperhatikan tingginya dampak ilmiah dalam bidang-bidang keilmuan yang terkait.