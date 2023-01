Satu Galon Berapa Liter? Beda Negara Beda Standar, Begini Penjelasannya

Standar ukuran galon AS





Standar ukuran galon Inggris

Berapa satu galon di Indonesia?

Berap kilo satu galon?

Fakta menarik tentang galon

Galon Imperial 20 persen lebih banyak dari galon cair Amerika.

Nilai galon Imperial dalam ons cairan (oz) adalah 4 persen lebih rendah dari galon AS

Satu galon susu lebih berat daripada satu galon air karena kandungan lemaknya.

(RUL)

Jakarta: Pertanyaan satu galon berapa liter mungkin terdengar remeh. Namun, tahukah sobat Medcom bahwa standar satu galon tidak sama? Hal tersebut mempengaruhi bagaimana menjawab pertanyaan tersebut.Guna menjawab pertanyaan satu galon berapa liter pertama yang harus diketahui adalah standar satu galon. Secara umum standar ukuran galon dibagi menjadi dua, yakni versi Amerika Serikat (AS) dan versi Inggris.Di AS ada dua standar ukuran galon, yaitu US liquid gallon dan US dry gallon . US liquid gallon atau US gal digunakan untuk benda cair. Dikutip dari Adda247, standar ukuran ini dipakai di AS, Amerika Latin, dan negara-negara di kepulauan Karibia. Lalu berapa liter satu galon US gal?US gallon (US gal) = 3,785412 liter atau 231 kubik inci.Sedangkan US dry gal atau galon kering AS digunakan untuk mengukur benda kering . 1 galon kering AS= 4,40488 liter atau 268.8025 inci kubik.Di Inggris standar ukuran galon menggunakan Imperial Gallon yang mana 1 galon Imperial Gallon= 4.546092 atau setara dengan 277.4196 inci kubik. Standar ini dipakai di Britania Raya, Irlandia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, serta negara di Kepulauan Karibia.Di Indonesia sendiri satu galon diasosiasikan dengan wadah air mineral. Secara umum satu galon air mineral berisi 19 liter atau lima kali ukuran galon AS. Meski sering digunakan ukuran galon di Indonesia tidak menjadi patokan.Selain pertanyaan berapa liter satu galon, pertanyaan yang juga sering muncul adalah berapa satu galon berapa kilo. Untuk mengetahui berapa kilo satu galon bisa dihitung dari berapa liter galon tersebut.Diketahui 1 liter sama dengan 1 kilogram, artinya jika satu galon= 3,785412 liter, maka berat satu galon adalah 3.785412 kg. Apabila berdasarkan ukuran galon di Indonesia satu galon= 19 kilogram.