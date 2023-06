Tak Cuma Jago Nyanyi, Putri Ariani Penerima Golden Buzzer America’s Got Talent Juga Alumni FLS2N

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Ariani Nisma Putri atau dikenal Putri Ariani tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kemahiran penyandang tunanetra itu bernyanyi sambil bermain piano membuahkan golden buzzer dari Simon Cowell di ajang America’s Got Talent 2023.Remaja berusia 17 tahun ini memiliki segudang prestasi. Salah satunya, menjadi Juara II Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) Bidang Literasi Cerita Pendek bagi Siswa Berkebutuhan Khusus tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ).Siswi kelas XI SMKN 2 Kasihan atau Sekolah Menengah Musik (SMM), Kabupaten Bantul, Yogyakarta itu sejak menginjak usia 2 tahun menemukan bakatnya dalam bernyanyi. Meskipun dengan keterbatasan, orang tuanya selalu memberikan dukungan dalam bakat menyanyi.Pada usia 8 tahun, Putri sudah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia Got Talent pada 2014 dan menjadi juara. Tak berhenti di situ, Putri semakin mengibarkan bakat dan kariernya dengan menjadi finalis The Voice Kids Season 2 dan mendapatkan Anugerah Baiduri sebagai penyanyi cilik berprestasi tingkat nasional pada 2016.Dua tahun berikutnya tepatnya pada 2018, Putri dipercaya menjadi penyanyi saat acara pembukaan pesta olahraga disabilitas se-Asia yaitu Asian Para Games. Saat itu, Putri membawakan lagu “Song of Victory” untuk memberikan semangat atlet disabilitas.Di tahun 2023, Putri Ariani semakin melebarkan sayapnya dengan mengikuti ajang pencarian bakat America's Got Talent dan menjadi penampil yang mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell. Golden buzzer membuat Putri otomatis lolos semifinal America's Got Talent musim ke-18.Lagu yang ia nyanyikan pada America's Got Talent 2023 adalah lagu yang ia ciptakan berjudul Loneliness dan lagu berjudul Sorry Seems to Be the Hardest Word yang dipopulerkan oleh Elton John. Suara merdunya di atas panggung mampu membuat penonton terharu dan bertepuk tangan.America's Got Talent merupakan acara pencarian bakat yang merupakan adaptasi dari waralaba Got Talent yang dimiliki oleh Simon Cowell bersama perusahaan media SYCO. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Tak hanya itu, Putri juga mengembangkan karya-karyanya di channel YouTube dan menciptakan album.