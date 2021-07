PPKM Darurat, UGM Sediakan Layanan Perpustakaan Daring

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) menyediakan berbagai layanan perpustakaan secara daring. Layanan ini menyikapi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021.Layanan tersebut adalah database online, Electronic Theses and Dissertations (STD), pelayanan peminjaman dan pengembalian terbatas dengan perjanjian, layanan turn it in, penelusuran referensi, dan terdapat layanan academic consultation, unggah mandiri, layanan bebas pustaka, serta layanan daring yang terintegrasi dengan fakultas."Kami sudah melakukan layanan perpustakaan daring sejak adanya kebijakan PSSB akibat pandemi covid-19 tahun lalu," ujar Kepala Bidang Layanan Perpustakaan Pusat UGM, mengutip siaran pers UGM, Kamis, 8 Juli 2021.Guna mengakses keseluruhan layanan daring, Perpustakaan Pusat UGM dapat diakses melalui pop up yang ada pada laman lib.ugm.ac.id. Kemudian, petugas akan merespons sesuai permintaan.Baca: Lulusan Perguruan Tinggi Dituntut Miliki Multikompetensi Pengakses diharapkan sudah menyeleksi judul tulisan yang ingin dicari Dalam layanan ETD. Sebab, terdapat aturan batasan judul, yaitu 10 judul bagi seluruh sivitas akademika, baik diploma, sarjana, maupun pascasarjana."Saat ini layanan ETD UGM masih diperuntukkan hanya untuk sivitas akademika UGM dan belum terbuka untuk umum, namun untuk pencarian referensi Perpustakaan Pusat UGM sudah terbuka untuk umum," jelas Wahyu.Untuk mengakses database journal terdapat dua akses, yaitu dalam lingkup UGM dan luar lingkup UGM. Bagi akses yang masih berada di dalam lingkup UGM dapat langsung mengakses melalui lib.ugm.ac.id, kemudian pilih akses e-journal dan tidak perlu melakukan login SSO.Sedangkan, jika tidak berada di lingkup UGM maka mahasiswa perlu untuk login menggunakan SSO UGM yang dimiliki. Jika terdapat kendala terkait email maka mahasiswa perlu menghubungi dsddi.ugm.ac.id atau 081129282822.Baca: DPR: Jumlah Pendaftar Magang di Rumah Rakyat Capai 4.332 Mahasiswa Dalam pelayanan terkait peminjaman dan pengembalian buku serta uji turn it in dapat melalui email [email protected] , atau melalui Whatsapp 081328707290. Bagi layanan Individual Academic Consultation (IAC) untuk konsultasi terkait tugas akhir mahasiswa dapat mengunjungi lib.ugm.ac.id/IAC kemudian mengisi form yang telah disediakan.Sejak adanya pandemi, Perpustakaan Pusat UGM sudah tidak memberlakukan denda keterlambatan peminjaman buku. Aturan peminjaman dan pengembalian buku berdasarkan perjanjian, sehingga memungkinkan untuk menggunakan ekspedisi pengiriman untuk peminjaman, dan pengembalian jika dirasa tidak dapat mengambil atau mengembalikan buku secara langsung."Berkat dukungan dari berbagai pihak serta koordinasi yang baik, saat ini Perpustakaan Pusat UGM sudah siap melayani secara daring," tutur Wahyu.(AGA)