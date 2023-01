Drive for Edu Tancap Gas Bantu Sekolah Terdampak Gempa Cianjur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id bersama Surya Edukasi Bangsa Foundation kembali menyelenggarakan program Drive for Edu . Program ini merupakann wujud peduli terhadap dunia pendidikan di Indonesia.Kali ini, Drive for Edu menggandeng komunitas ID Fortuner Social Responbility (IRS) dan Pajero Club Indonesia (MPCI) untuk penyaluran donasi. Adapun donasi ditujukan pada sekolah terdampak gempa Cianjur , November 2022."Donasi yang terhimpun akan disalurkan dalam bentuk sarana belajar, seperti laptop, printer, dan projector," ujar Pemimpin Redaksi Medcom.id, Indra Maulana, dalam pelepasan rombongan Drive for Edu di kantor Media Group, Jumat, 27 Januari 2023.Dia berharap sekolah yang rusak akibat gempa dapat bangkit. Hal itu agar guru hingga siswa kembali memiliki sarana pembelajaran lebih baik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.Donasi dibuka sejak 28 November 2022 dan ditutup pada 15 Januari 2023. Dalam periode itu, donasi yang terkumpul dari masyarakat mencapai Rp68.972.051."Drive for EDU akan menyasar delapan sekolah, di antaranya SMKN 1 Pacet, Pesantren Al–Uzlah, MTS Al-Ihsan, SMKN 1 Cugenang, SMPN 1 Cugenang, MI Jamiatul Hidayah, SMPN 5 Cianjur, dam SMAK Kanaan Cianjur," papar Indra.Ketua ISR, Bambang Sukendro, menyebut Drive for Edu merupakan jembatan baik guna mengembalikan semangat pendidikan terhadap korban gempa. Pihaknya bersyukur bisa bergabung dengan Drive for Edu."Kita juga akan memberikan pelayanan kesehatan di sana. Kita harapkan ini memberikan progres di sana, kami sangat senang bisa bergabung untuk mengantar bantuan ini," ujar dia.Sekjen MPCI, Atok Urasid, mengaku satu visi dengan Drive for Edu. Kegiatan sosial seperti Drive for Edu menjadi perhatian bagi MPCI."Saya harap Drive for Edu langgeng dan berkembang terus dan terus berlangsung," tutur dia.