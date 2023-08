12 Contoh Yel Yel Pramuka Terbaru, Bikin Regumu Semakin Semangat!

Contoh Yel-Yel Pramuka

Jakarta: Yel-yel dalam kegiatan Pramuka digunakan untuk membakar semangat anggota regu dalam melakukan semua aktivitas. Biasanya yel-yel ini dibuat dengan mengubah lirik dari sebuah lagu daerah, lagu populer atau dari hasil kreativitas.Selain untuk menyemangati anggota regu, yel-yel ini juga dilombakan lho. Karena itu, yel-yel harus dibuat seseru dan semenarik mungkin.Berikut ini contoh yel-yel Pramuka terbaru yang bikin anggota regumu semakin semangat.Bila Ingin Melihat Regu yang Paling MantapItulah Kami yang Selalu SemangatBila Ingin Melihat Regu yang Paling KuatTak Pernah MenyerahWalau Tantangan BeratSudah dari Dulu dari Semua ReguKami yang Menang Tak Akan TerkalahkanPramuka Praja muda KaranaDi Sini Garuda DilahirkanDengan Jiwa Satria Terampil dan MandiriDasa Darma Pedoman KitaPanas Hujan Kami Terus DitempaItulah Sahabat KitaSemangat Membara Tak Pernah Menyerah Trisatya Selalu Siap SediaPercayalah padaku meski di gelap malamKamu nggak sendirianDan semua bintang yang ku tinggalkanTemani kau sampai akhir malamKami Regu Cobra Datang Ke Sini Dengan Tujuan Hanya untuk MenangSemua Ayo Lihat Sini, Coba Lihat Kami Sedang BeraksiRegu CobraRegu CobraKami Datang untuk Menang (2x)Tunjukkan yel-yelmu!Siji, loro, teluKita di sini bersama-sama mengikuti Gerakan Pramuka dengan yang lainDi sini meraih mimpiRegu Sakura takkan menyerahKarena kami lah anak PramukaRegu Sakura penerus bangsa menjadi harapan duniaOoh, selamanyaSemangat pagiPagi, pagi, pagi luar biasa (2X)Mana semangatmu?Ini dia, ini dia, ini dia (2X)Siapa kita?Regu KembojaKalau hati senang mana dong tepuk tangannyaKalau hati senang mana dong teriakannyaOoo,ooo, nanana, nanaaKalau hati senang gabungkan keduannyaOoo,ooo, nanana, nanaa (dibarengi tepuk tangan)Salam, salam dari kamiSalam, salam suusalamDot cikidot, cikicikidot(3X)Kami dari Regu Kamboja di sini akan selalu berjaya (ee, ee, ea)Salam dari kami untuk kakak semua yang putra dan putriAyo kawan ayo tunjukkan pada mereka ayo kawan ayo tunjukkan pada merekaPramuka siap! (Siap) 2 KaliSangga pencoba bisa! (bisa) 2 KaliGo sangga pencobaGo go go…We are the one..One one one…MIPA tiga One…We are the go..MIPA 3 Go go go…We are the one,One, one, one…We are the go..Go, go, go..Sangga pencoba bisa!Pramuka beraksi walau panas terik matahariBerjuta kali Pramuka beraksi bagiku satu langkah pastiHari-hari esok adalah milik kita Sangga Pencoba kebangga kitaGegap gempita, setia wibawa yang selalu semangat 45Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah laguLagu kebangganMarilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu hu.. huha..Lagu kebangganHarimau, regu kitaHarimau, regu juaraKuyakin hari ini pasti menangHarimau, pantang menyerahHarimau, selalu di depanKitalah sang juara selamanyaHarimau, Harimau, HarimauBisa, bisa, bisaYes!o....... oo......... oooooo.........2 xo.......oo........oooooo..........2 xRegu Rusa itu lah regu kuSemangat tinggi itu lah jiwakuRegu Rusa tak pernah menyerahMenang kalah tak jadi masalaho....... oo......... oooooo.........2 xo.......oo........oooooo..........2 xRegu Rusa itu lah regu kuSemangat tinggi itu lah jiwakuRegu Rusa tak pernah menyerahMenang kalah tak jadi masalaho.......... oo......... oooooo.........2 xo.......oo........oooooo..........2 xYo yo ayo yo ayo yo yo ayo yo ayoYo yo ayo yo ayo yo yo oooYo yo ayo yo ayo yo yo ayo yo ayoYo yo ayo regu kita pasti menangKalau menang kita bahagiaKalau kalah jangan putus asaKalau menang biasa ajaKita kalah tetap berjuangKalau menang kita bahagiaKalau kalah jangan putus asaKalau menang biasa ajaKita kalah tetap berjuangYo yo ayo yo ayo yo yo ayo yo ayoYo yo ayo yo ayo yo yo oooYo yo ayo yo ayo yo yo ayo yo ayoYo yo ayo regu kita pasti menangBukan polisi atau bukan tentaraTali dan tongkat itulah senjatanyaCokelat tua coklat muda seragamnyaMerah dan putih menggantung di lehernyaBukan polisi atau bukan tentaraTali dan tongkat itulah senjatanyaDasadarma dan Trisatya pedomannyaSiap membela nusa bangsa agamaOrang bilang itu namanya pramukaSingkatan dari Praja Muda KaranaOrang bilang nama nya itu PramukaOrang muda yang selalu siap tuk berkaryaBukan polisi atau bukan tentaraTali dan tongkat itulah senjatanyaCokelat tua cokelat muda seragamnyaMerah dan putih menggantung di lehernyaOrang bilang itu namanya PramukaSingkatan dari Praja Muda KaranaOrang bilang itu namanya PramukaOrang muda yang slalu siap berkarya (2x)Regu ElangDo do do doPaling hebatDo do do do doPaling cakapDo do do do doBiar juara!Regu Elang!Hebat, cakap, juara, dan pasti Menag!Itu tadi contoh yel-yel Pramuka terbaru yang bisa bikin regumu makin seru!