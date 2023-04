UTBK SNBT, ITS Siapkan 1.900 Bangku per Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) siap menjadi salah satu pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2023. Pihak ITS bakal menyediakan 1.900 bangku per hari."Untuk pelaksanaan UTBK di ITS, sudah disiapkan 1.900 PC bangku. Semoga ini dapat semakin memperlancar pelaksanaan UTBK- SNBT 2023," ujar Direktur Pendidikan ITS, Siti Machmudah, dalam webinar Talkshow UTBK-SNBT 2023 dikup dari YouTube ITS, Rabu, 12 April 2023.Siti menuturkan UTBK SNBT di ITS bakal berlangsung dalam dua sesi, setiap sesi ada 950 peserta. Dengan jumlah tersebut, pihaknya melampaui permintaan dari tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) untuk menyediakan 900 komputer.Selain di kampus ITS, Siti mengatakan pihaknya juga menyediakan ruang UTBK tambahan di SMA dan SMK mitra sekitar kampus. Hal ini untuk mendukung proses UTBK SNBT 2023."Ini mitra yang kami berkoordinasi dengan sekolah-sekolah SMA dan SMK di sekitar kampus ITS," jelas dia.Siti berharap seluruh rangkaian UTBK di ITS dapat berjalan lancar hingga akhir gelombang dua pelaksanaan UTBK-SNBT pada 28 Mei 2023. "Di mana nanti harapannya kita siap pada pelaksanaan tes gelombang pertama 8-14 Mei dan gelombang dua pada 22-28 Mei," tutur dia.