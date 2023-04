Daftar UTBK-SNBT 2023, Sudah Kenal dengan Kampus ITS?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

UTBK SNBT 2023

(REN)

Jakarta: Sobat Medcom yang akan mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( SNBT ) sudah kah menentukan perguruan tinggi negeri (PTN) dan jurusan kuliah yang ingin kalian tuju? Kalau masih bingung, yuk kenalan dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ).Kampus yang terletak di Surabaya, Jawa Timur ini termasuk salah satu yang favorit lho. Tak cuma itu, peringkat ITS, secara nasional maupun dunia sangat baik.Berdasarkan Webometrics Ranking Web of Universities Januari 2023, peringkat ITS berada di posisi 1.146 dunia atau peringkat ke-7 nasional.Direktur Pendidikan ITS Siti Machmudah memaparkan ITS menyediakan 7 fakultas dengan total 92 program studi (prodi). Rinciannya, 37 jenjang S1 dan 8 jenjang D4.Tahun ini, ITS juga memiliki satu fakultas baru yaitu Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) yang membawahi tiga departemen, yakni Teknik Biomedik, Teknologi Kedokteran, dan Kedokteran. Namun, khusus Kedokteran hanya dibuka lewat jalur Seleksi Mandiri dan Kemitraan.Machmudah menyebut peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga tak perlu khawatir. Sebab, semua peserta memiliki kesempatan yang sama.“Kuota pemegang beasiswa KIP Kuliah di ITS sendiri juga cukup banyak jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tegas dosen Departemen Teknik Kimia ITS ini dalam keterangan pers, Rabu, 5 April 2023.Dekan Fakultas Vokasi (FV) ITS Muhammad Sigit Darmawan juga memperkenalkan pendidikan vokasi lebih dalam. Sigit meluruskan stigma negatif masyarakat mengenai jenjang karier lulusan vokasi atau D4 jangka panjang.Sigit menyampaikan kesempatan karier ke depan dari lulusan D4 sangat baik. Sebab, pendalaman materi lebih spesifik, di mana 60 persen perkuliahan diisi dengan magang industri dan penyelesaian masalah riil di lapangan.Dia mengungkapkan poin unggulan FV ITS ialah pola pembelajaran Project-Based Learning dan Lab-Based Learning. Sehingga, mahasiswa bukan sekadar belajar di dalam kelas namun dapat langsung mengimplementasikan ilmu ke industri.Sigit mengungkapkan mahasiswa FV ITS wajib menempuh magang industri sebanyak 14 kredit SKS selama perkuliahan. “Faktor inilah yang menjadikan lulusan Fakultas Vokasi ITS siap bekerja di industri, dengan lebih dari 80 persen lulusannya sudah mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu di bawah enam bulan,” beber dia.Mahasiswa FV ITS juga turut berkiprah di ranah internasional. Sejumlah kerja sama internasional antara FV ITS dan perguruan tinggi luar negeri memberikan peluang, seperti pertukaran pelajar bagi mahasiswa, magang industri, hingga melanjutkan pendidikan lebih tinggi di tingkat internasional.Peluang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digaungkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga sangat terbuka lebar. Salah satunya, delapan mahasiswa FV ITS terpilih sebagai penerima program beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA).SNBT bakal digelar dengan Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ). Tes yang berlangsung selama 195 menit ini terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS), penalaran Matematika, serta literasi dalam Bahasa Indonesia dan literasi dalam Bahasa Inggris.“Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk Saintek maupun Soshum telah dihapus sehingga siswa berkesempatan bersaing di prodi yang berlawanan dengan peminatannya selama SMA,” jelas Koordinator Humas dan Promosi SNPMB Ismaini Zain.Ismaini menuturkan proses PMB program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) saat ini berlangsung bersamaan, tidak lagi terpisah seperti pada 2022. Dia menekankan calon mahasiswa baru harus menentukan pilihan dengan bijak, apakah akan bersaing di jenjang sarjana maupun sarjana terapan.“Baik jenjang S1 maupun D4 memiliki kualitas akademik yang sama menjanjikannya, sehingga siswa tak perlu ragu untuk bersaing di jenjang sarjana terapan,” tutur dosen Departemen Statistika ITS ini.Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Adi Soeprijanto berharap seluruh calon mahasiswa dapat sukses menjalani seleksi masuk PTN tahun ini. Serta bisa mendapatkan pendidikan terbaik, khususnya di ITS.“Selamat kepada siswa yang telah berhasil di jalur SNBP sebelumnya dan selamat berjuang untuk peserta SNBT 2023,” ucap dia.