Pengumuman SNBP, 1.331 Calon Mahasiswa Baru Diterima di ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ( SNBP ) tahun 2023, Selasa, 28 Maret 2023, pukul 15.00 WIB. Pada seleksi melalui penjaringan prestasi peserta didik ini, Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) meloloskan 1.331 calon mahasiswa baru dari berbagai wilayah di seluruh penjuru Indonesia.Kepala Subdirektorat Admisi Direktorat Pendidikan ITS, Unggul Wasiwitono menjelaskan, kuota 1.331 kursi yang disediakan ITS diperebutkan oleh 11.994 peminat. Meskipun terjadi penurunan jumlah peminat dibandingkan jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun sebelumnya, Unggul mengakui hal tersebut tidak menjadi masalah besar.“Penurunannya pun tidak terlalu signifikan hanya satu persen,” ungkapnya, dalam keterangannya, Selasa, 28 Maret 2023.Unggul menuturkan, jumlah kuota untuk jalur SNBP sendiri mengambil porsi 20 persen dari total kuota penerimaan mahasiswa baru ITS 2023. Lebih rinci, jumlah calon mahasiswa yang diterima lewat jalur SNBP sebanyak 28,5 persen calon mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan 71,5 persen calon mahasiswa reguler.Dosen Departemen Teknik Mesin ITS tersebut mengungkapkan, sebaran pendaftar SNBP ITS didominasi oleh siswa asal Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, Unggul membeberkan bahwa di ITS untuk Departemen Teknik Informatika menduduki peringkat pertama peminat terbanyak yakni sebanyak 1.449 peminat.Angka tersebut disusul oleh Departemen Teknik dan Sistem Industri sebanyak 627 peminat, serta Departemen Sistem Informasi sebanyak 563 peminat. Kendati telah dinyatakan lolos, Unggul mengingatkan masih ada tahapan pendaftaran untuk para calon mahasiswa baru yang lolos tersebut.Ia berpesan agar para calon mahasiswa baru dapat bertanggung jawab dan menuntaskan proses registrasi ulang. Meski tidak ada sistem blacklist, Unggul menegaskan, kegagalan dalam menyelesaikan tahap ini akan tetap berdampak pada sekolah asal pendaftar.“Kuota penerimaan mahasiswa baru asal sekolah bersangkutan akan dikurangi untuk periode tahun depan,” tandasnya.Oleh karena itu, Unggul mengimbau seluruh peserta yang dinyatakan lolos melalui jalur SNBP agar segera membaca pengumuman jadwal dan persiapan registrasi ulang pada laman its.ac.id/admission. Terakhir, Unggul mengucapkan selamat dan harapan terbaik kepada calon mahasiswa baru yang berhak menjadi bagian dari keluarga besar ITS.