QS WUR by Subject 2022 UB Melesat, 4 Bidang Ilmu Naik Peringkat

Malang: Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi QS World University Rankings (WUR) merilis daftar perguruan tinggi paling unggul berdasarkan kelompok bidang ilmu atau by subject 2022. Hasilnya, Universitas Brawijaya (UB) mengalami peningkatan capaian dibandingkan dengan 2021 yang hanya di dua bidang ilmu spesifik (specific subject)."Allhamdulillah UB sudah mengawali peringkat QS by Subject sejak 2020 pada bidang Agriculture dan Foresty. Di 2021 bertambah subjek Bussiness and Management Studies. Tahun ini ada tiga bidang ilmu spesifik dan satu bidang ilmu luas yang peringkatnya naik pada versi QS Star," kata Rektor UB, Nuhfil Hanani, dalam keteragan tertulis, Jumat, 8 April 2022.Pada periode 2022, capaian QS WUR by Subject UB menjadi tiga bidang ilmu sepesifik ditambah satu bidang ilmu luas (Broad Subject). Ketiga bidang ilmu spesifik tersebut, ialah Agriculture dan Forestry peringkat 301-350, Business and Management Studies peringkat 451-500, dan Law and Legal Studies peringkat 301-340.Sedangkan, untuk bidang ilmu luas yaitu Social Sciences and Management berada pada peringkat 401-450. Bidang-bidang lain juga memiliki skor cukup signifikan meskipun tidak masuk dalam daftar ranking.Nuhfil menyebut capaian ini menunjukkan UB dapat mempertahankan kualitas agar tetap dan terus sejajar dengan perguruan tinggi top di seluruh dunia. Dia menyebut naiknya peringkat ini artinya empat subjek yang dimiliki UB menjadi yang terbaik dan telah diakui dunia."Harapan saya semoga ke depan akan terus bertambah subjek-subjek pada pemeringkatan QS WUR," tutur dia.Ketua Pusat Pemeringkatan, Adharul Mutaqin, menjelaskan capaian ini menunjukkan UB terus mendapatkan rekognisi di jajaran perguruan tinggi tingkat internasional. Pihaknya berharap UB semakin dipercaya melakukan kolaborasi dan kerja sama untuk mewujudkan visinya.QS WUR By Subject menilai 1.543 perguruan tinggi dari 161 negara dengan 51 subjek bidang keilmuan dan berdasarkan 5 indikator. Indikator itu, yakni academic reputation, employer reputation, sitasi per paper, dan international research network (IRN).Baca: UB Buka Rahasia Dapur ke ITS Soal Optimalisasi Ranking Webometrics