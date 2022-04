UB Buka Rahasia Dapur ke ITS Soal Optimalisasi Ranking Webometrics

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Brawijaya (UB) menjadi tujuan studi tiru Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam mengoptimalisasi peringkat perguruan tinggi di Webometrics. ITS belajar langsung terkait strategi dapur UB yang mampu menempatkan sebagai perguruan tinggi terbaik pertama pada indikator impact ranking Webometrics.Rombongan terdiri dari Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Teknologi Big Data ITS, Radityo Prasetianto Wibowo, Kepala Sub Unit Promosi dan Citra Institusi ITS Ika Nurkasanah, dan sejumlah staf ITS. Deputi Pemeringkatan Universitas Brawijaya Adharul Muttaqin, menjelaskan kunjungan ini merupakan studi tiru terkait peningkatan pemeringkatan Webometrics.“Kami tidak pernah lepas ranking 10 besar. UB mengantongi skor paling atas pada indikator impact ranking versi Webometrics,” ungkapnya, dikutip dari laman Prasetya Online UB, Sabtu, 2 April 2022.Capaian peringkat di angka 285 ini melesat jauh dibandingkan tahun lalu yang berada di posisi 500-an. Impact ranking berkaitan dengan jumlah personal network alamat website luar yang melakukan link ke website internal kampus.Impact ranking UB yang meningkat mengindikasikan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan berjalan dengan baik sehingga banyak website luar yang merujuk ke website UB atau melakukan internal link.“Kami punya Prasetya yang terus berkembang dan menjaga update informasi seputar institusi,” ujarnya.Kepada tim ITS, Adharul menyampaikan salah satu strategi yang dilakukan adalah mengadakan Blogmetrics Awards. Anugerah ini diikuti oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, staf dan dosen.“Kami bikin kompetisi staf blog, student blog, dan lecturer blog. Kegiatan ini berbasis kebutuhan, artinya tidak rutin diadakan setiap tahun,” terangnya.