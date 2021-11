Mahasiswa dari 6 Negara Ikuti Online Fall Program 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana ( UKDW ) Yogyakarta berkolaborasi dengan Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta dan Universitas Dhyana Pura (UNDIRA) Bali menyelenggarakan Online Fall Program 2021 bertajuk Visual Ethnography pada 1 November 2021 hingga 29 November 2021. Kegiatan ini diikuti 51 peserta dari 6 negara yakni Indonesia, India, Filipina, Timor Leste, Thailand, dan Jerman.Kepala Biro Kerjasama dan Relasi Publik UKDW Lucia Dwi Krisnawati mengatakan, program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada peserta untuk bekerjasama dan terlibat dalam lingkungan belajar antar budaya di lingkup internasional.Selain itu, merangsang kreativitas dalam menggambarkan cara hidup secara metodologis dan terstruktur, melatih keterampilan memecahkan masalah dalam hal kolaborasi dan komunikasi jarak jauh, serta meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.Ia menyebut, visual ethnography akan menjadi topik diskusi yang menarik dalam penyelenggaraan Online Fall Program 2021 ini. Para mahasiswa dari enam negara yang menjadi peserta program ini dapat mengamati kebiasaan dan berbagi wawasan tentang cara hidup yang berbeda."Mereka juga dapat mempelajari penerapan visual ethnography dalam aspek kehidupan modern melalui materi-materi yang akan disampaikan," tutur Lucia melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 November 2021.Baca: Nadiem Sebut PTM Terbatas Mengubah Sikap Anak Pembukaan acara Online Fall Program 2021 berlangsung secara luring di UKDW Yogyakarta dan diikuti langsung melalui zoom meeting dan kanal youtube UKDW Yogyakarta pada Senin, 1 November 2021. Acara ini dimeriahkan penampilan dari Didik Nini Thowok yang membawakan Tari Topeng Walangkekek.Selanjutnya, program akan dilaksanakan secara daring selama bulan November 2021 dalam bentuk penyampaian materi, focus group discussion, dan presentasi. Peserta akan dikelompokkan dan diberi proyek terkait visual ethnography. Dengan arahan dari dosen pembimbing, kelompok-kelompok yang terbentuk bebas memilih topik untuk proyek mereka. Kegiatan ini dapat dikonversi menjadi 2-3 SKS.Adapun topik-topik diskusi yang akan disampaikan meliputi Introduction to Visual Ethnography, Visual Ethnography Applications in Product Design, Doing Visual Ethnography: Methods and Techniques, Visual Ethnography in Journalism and Social Media, Visual Ethnography Application in Designing Games and Apps, Tutorial on the Use of Video Editing Tools, dan Pecha Kucha Presentation. Selain itu peserta juga akan diajak untuk mengikuti culinary talkshow and short class bersama Janti Wignjopranoto.