Tim Robotika ITS Borong Penghargaan di KRI 2023 Wilayah II

Jakarta: Tim Robotika Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) memborong enam penghargaan di ajang Kontes Robot Indonesia ( KRI ) 2023 Wilayah II. Tim ITS membawa pulang enam penghargaan dari tujuh kategori robot yang dilombakan.Adapun tujuh kategori lomba meliputi Kontes Robot ABU Indoneisa (KRAI), Kontes Robot SAR Indonesia (KRSRI), Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI), Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda, Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Humanoid, Kontes Robot Bawah Air Indonesia (KRBAI), dan Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI).Sebanyak enam penghargaan yang berhasil diraih tim robotika ITS, yakni Juara 1 KRSBI Humanoid oleh tim Ichiro, Juara 1 KRSTI oleh tim Vi-Rose, Juara 1 KRBAI oleh tim Banyubramanta, dan Juara 1 KRAI oleh tim Risen. Kemudian, Juara 2 KRTMI oleh tim Rival danJuara 2 KRSBI Beroda oleh tim Iris.Koordinator Tim Robotika ITS sekaligus pembina tim Ichiro ITS, Muhtadin, mengungkapkan tim ITS mempersiapkan robot selama tiga bulan. Tim Robotika ITS telah melalui banyak proses perlombaan mulai dari seleksi proposal, evaluasi penilaian dan laporan, dilanjut dengan visitasi daring oleh juri sebelum perlombaan.Muhtadin membeberkan tantangan terbesar tim Robotika ITS selama kompetisi terkait evaluasi dari beragam hambatan di tahun sebelumnya dan harus dieksekusi tahun ini. Tiap tim merasakan kendala berbeda-beda, terutama pengembangan pada robot di kategori KRAI.Terdapat inovasi berupa ring yang harus dilemparkan oleh robot dengan sasaran sebuah tiang. “Sehingga, kami melakukan berbagai variasi percobaan untuk menemukan metode yang tepat,” ungkap dosen Departemen Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) ITS ini dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Juni 2023.Keberhasilan itu membuat tim Robotika ITS berhak berlaga dalam ajang KRI 2023 tingkat nasional yang akan diselenggarakan luring di Universitas Semarang (USM) pada 21–26 Juni 2023. Muhtadin menegaskan tim Robotika ITS akan berupaya meningkatkan performa robot berdasarkan hasil evaluasi dari KRI Wilayah II.“Untuk memaksimalkan waktu yang ada, kami mencoba melakukan simulasi perlombaan dengan menggunakan beberapa robot kami sebagai lawan,” ungkap dia.Muhtadin berharap tim robot ITS bisa maksimal dalam mengoptimasi robot. Selain itu, ia juga sangat berterima kasih atas dukungan dari sivitas akademika dan kemahasiswaan ITS, baik material maupun doa agar tim Robotika ITS bisa mempersiapkan robot dengan baik dan kembali mendapatkan prestasi terbaik di KRI tingkat nasional.“Semoga kami bisa mempertahankan juara umum KRI tingkat nasional enam kali berturut-turut pada tahun ini,” harap dia.