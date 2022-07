Belum Terbendung, ITS Pertahankan Juara Umum Kontes Robot Indonesia Ke-5 Kali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) kembali menunjukkan ketangguhan di dunia robotika. ITS menyabet gelar Juara Umum di ajang Kontes Robot Indonesia (KRI) 2022.Ini kali kelima ITS menjadi juara umum. Pada kontes robot berskala nasional ini, tim robotika ITS berhasil unggul di lima divisi perlombaan, empat di antaranya menyabet Juara 1.“Selamat kepada seluruh peserta dan perlu diingat prestasi ialah ketika kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat, jadi teruslah berinovasi untuk kemajuan bangsa,” ujar Plt Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Asep Sukmayadi dikutip dari laman its.ac.id, Selasa, 5 Juli 2022.Rangkaian final KRI 2022 diawali oleh divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia-Beroda (KRSBI-B). Tim ITS diwakili oleh IRIS.Tim IRIS berhasil menyingkirkan 21 tim dari universitas lain dan keluar sebagai Juara 1 nasional. Tak hanya itu, IRIS juga dianugerahi sebagai tim dengan Strategi Terbaik.Cabang KRI 2022 yang dilombakan kedua ialah divisi Kontes SAR Indonesia (KRSRI) dengan tim ABINARA-1 sebagai tim yang beradu di ajang KRI 2022. Tim ABINARA-1 berhasil menyabet gelar Juara 3 dengan total tim nasional sebanyak 24 tim.Selanjutnya, Kontes Robot Sepak Bola Indonesia-Humanoid (KRSBI-H). Tim ICHIRO sebagai perwakilan ITS memboyong dua penghargaan pada cabang kompetisi ini. ICHIRO menempati podium Juara 1 dan keluar sebagai tim dengan Strategi Terbaik.ITS juga berhasil mengungguli 23 tim robot dari seluruh universitas di Indonesia pada divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI). Tim RIVAL yang membawa nama ITS dalam kompetisi ini berhasil merebut posisi Juara 1 dan menjadi tim robot dengan Desain Terbaik.ITS kembali menyabet predikat di divisi bergengsi Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI). RIDER sebagai tim besutan ITS, berhasil menyisihkan 23 tim lain dan menempati posisi Juara 1 diikuti dengan predikat tim dengan Strategi Terbaik di cabangnya.Ketua Pelaksana KRI 2022 I Ketut Eddy Purnama memberikan ucapan selamat kepada seluruh tim yang menjadi peserta KRI 2022. Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) ITS tersebut mengungkapkan rasa senangnya karena acara ini merupakan KRI pertama yang digelar luring setelah dua tahun melewati masa pandemi.“Sebagai tuan rumah, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan,” tutur dia.Sementara itu, Rektor ITS Mochamad Ashari memberikan ucapan selamat kepada seluruh pemenang. Dia juga mengaku senang ITS bisa menjadi tuan rumah.“Saya turut bangga kepada seluruh peserta KRI 2022 dan harapannya seluruh mahasiswa Indonesia mampu terus berinovasi menghasilkan karya terbaiknya,” tutur dia.Sebanyak 121 tim dari 54 perguruan tinggi di Indonesia berpartisipasi dalam KRI 2022 tingkat nasional. Peserta merupakan jawara dari hasil seleksi tingkat Wilayah I dan II.