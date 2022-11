Jangan Keliru! Ketahui Perbedaan AM dan PM, dan Cara Menggunakannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: AM dan PM adalah format jam yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Berbeda dengan Indonesia, di benua barat seperti Amerika Serikat dan Eropa, mereka menggunakan format 12 jam yang disebut dengan format AM-PM.Dilansir dari ef.co.id, berdasarkan sejarah di Inggris, sejak abad ke-17, kedua istilah ini mulai digunakan dan saling berkaitan satu sama lain. Awalnya karena masyarakat di sana terbiasa menggunakan jam analog yang hanya memunculkan waktu 12 jam.Oleh karena itu, mereka terbiasa membagi waktu 24 jam menjadi dua bagian, yaitu AM (before midday) atau sebelum tengah hari dan PM (after midday) atau setelah tengah hari.Istilah Ante Meridiem (AM) dan Post Meridiem (PM) berasal dari bahasa latin di Mesir, dimana fakta menariknya adalah istilah ‘PM’ sudah digunakan sejak awal tahun 1640-an sedangkan ‘AM’ baru mulai digunakan setelah 1760-an.Dahulu, orang-orang Mesir Kuno sudah menggunakan sistem pembagian dua waktu tersebut sejak tahun 1500 SM. Tidak hanya di Inggris saja, beberapa negara terkenal seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Filipina, dan India juga masih menggunakannya. Meskipun begitu, penggunaan waktu 24 jam tetap lebih umum digunakan banyak negara di dunia.Setelah memahami arti dari perbedaan ‘AM’ dan ‘PM’, hal yang kamu perlu ketahui adalah cara penggunaannya agar tidak tertukar.Jam 12.00 AM berarti tepat jam 12 malam, atau kalau dalam format 24 jam pukul 24.00.Jam 01.00 AM menunjukkan jam 1 dini hari atau pukul 01.00Jam 10.00 AM menunjukkan jam 10 pagi atau pukul 10.00Jam 11.59 AM menunjukkan jam 11 pagi lewat 59 menit atau pukul 11.59Jam 12.00 PM menunjukkan jam 12 siang atau pukul 12.00Jam 01.00 PM menunjukkan jam 1 siang atau pukul 13.00Jam 02.00 PM menunjukkan jam 2 siang atau pukul 14.00Jam 09.00 PM menunjukkan jam 9 malam atau pukul 21.00Jam 11.59 PM menunjukkan jam 11 malam lewat 59 menit atau pukul 23.59Kesalahan dan kebingungan akibat format jam 12 jam sering terjadi di sekitar kita dan bisa dikatakan ini adalah kelemahan terbesar dari format waktu ini.Dalam format waktu 24 jam kita menggunakan 00.00 untuk tengah malam sehingga kita bisa dengan jelas membedakan jam siang dan malam.Saat jam 12 malam kita menggunakan AM karena sudah dianggap masuk keesokan harinya, sedangkan saat siang kita menggunakan PM karena dianggap sudah lewat dari tengah hari.