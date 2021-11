Kunjungi ITS, Dubes Republik Ceko Perkuat Komitmen Kerja Sama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Duta Besar (Dubes) Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Dolecek, melakukan kunjungan ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ). Kunjungan yang berlangsung di Gedung Rektorat ITS ini untuk pembahasan lebih lanjut mengenai rencana kerja sama antara ITS dengan Republik Ceko.Konsul Kehormatan Republik Ceko Hermawan Kartajaya memaparkan, ITS sudah bekerja sama dengan Kedubes Ceko sejak 2013. Banyak kerja sama yang telah dilakukan ITS dengan Kedubes Ceko dan universitas-universitas yang ada di Ceko."Kali ini, terdapat peningkatan kerja sama antara Kedubes Ceko dan ITS, salah satunya adalah program beasiswa untuk mahasiswa Ceko yang ingin berkuliah di ITS," papar Hermawan mengutip siaran pers ITS, Jumat, 12 November 2021.Selanjutnya, Direktur Kemitraan Global ITS Maria Anityasari memaparkan program-program kerja sama antara ITS dengan Kedubes Ceko. Salah satunya adalah program beasiswa Darmasiswa.Maria menyebutkan bahwa Darmasiswa adalah program beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) kepada semua mahasiswa asing dari berbagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk mempelajari bahasa, seni, dan budaya Indonesia."Dua mahasiswa dari Republik Ceko belajar di ITS pada tahun 2013 selama enam bulan melalui program ini," ungkap Maria.Baca: Rektor ITB dan Menlu Malaysia Bahas Peran Sains Teknologi Bagi Perdamaian ASEAN ITS juga melakukan kerja sama dengan Cervenka Consulting sejak 2019. Cervenka Consulting merupakan perusahaan asal Ceko yang melayani konsultasi dan pengembangan perangkat lunak. Pada 2020, Radomir Pukl dari Cervenka Consulting menjadi pembicara pada International Conference on Civil Engineering (ICCER) 2020."Selain itu, Cervenka Consulting mengadakan pelatihan license training kepada mahasiswa Departemen Teknik Sipil ITS," terang dosen Departemen Teknik Sistem dan Industri ini.ITS juga melakukan kerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Ceko. ITS memiliki tiga Memorandum of Understanding (MoU) dengan tiga universitas di Ceko. Ada beberapa rencana untuk pertukaran pelajar mahasiswa ITS dengan MoU ITS di Ceko."Beberapa universitas di antaranya adalah Faculty of Economics Technical University of Ostrava, Brno University of Technology, dan Czech Technical University in Prague (CTU)," papar Maria.Baca: Ini 4 Tujuan Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan Pelecehan Seksual Program selanjutnya adalah Community and Technological Camp (CommTECH). Yakni program pendek unggulan yang ditawarkan ITS kepada dosen, staf, dan mahasiswa mitra luar negeri untuk belajar mengenai komunitas dan isu global secara mendalam."Dalam dua minggu, peserta CommTECH belajar dan mendalami pengetahuan dan keterampilan mengenai topik tertentu, kemudian bekerja sama untuk memecahkan masalah di masyarakat," jelas Maria.Program-program lainnya, di antaranya adalah Fun Bahasa Indonesia and Cultural Course (FBICC) yang merupakan program ITS untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia di mancanegara. Lalu, Guest Lecture Series on Sustainable Development Goals (GLS on SDGs) yang akan mengundang lebih banyak dosen, pakar, serta akademisi dari seluruh dunia sebagai pembicara.Kemudian, ASEAN European Academic University Network, yang menjembatani kolaborasi antara universitas di Asia Tenggara dan Eropa.