UI Fashion Week 2024, Upaya Sadarkan Fesyen Berkelanjutan

UIFW 2024 dihiasi brand local

(REN)

Jakarta: Industri fast fashion tak hanya berdampak buruk pada lingkungan, tapi juga berpengaruh terhadap pekerjanya. Beberapa tahun ke belakang, masyarakat mulai dikenalkan dan diajak untuk beralih ke fesyen berkelanjutan, apalagi industri mode tengah berkembang pesat.Sekelompok mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Klub Mode turut menyadarkan masyarakat soal fesyen berkelanjutan. Hal ini dilakukan lewat Universitas Indonesia Fashion Week (UIFW) 2024 yang mengangkat tema “Resilient Threads: Weaving a Conscious Fashion”.“Tema ini kami pilih sebagai respons atas panggilan untuk membangun ketahanan di tengah industri mode yang penuh kesadaran. Dalam menghadapi tantangan zaman, kami percaya bahwa keberlanjutan bukanlah pilihan, melainkan keharusan yang wajib dipenuhi setiap individu,” ujar Vice Project Officer of Show UIFW 2024, Ajeng Regita Putri, dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Januari 2024. Mahasiswa Program Studi (Prodi) Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI Angkatan 2022 itu menyebut pihaknya berkomitmen menyebarkan pemahaman tentang isu penting yang sering terabaikan, yaitu kewajiban moral dalam industri fesyen. Dia menyebut industri mode yang bertanggung jawab dan berkelanjutan kini tengah berkembang pesat.Generasi muda sebagai agen penerus bangsa semakin menaruh perhatian terhadap bahaya industri fast fashion, yaitu industri tekstil yang berganti model pakaian dalam waktu yang sangat singkat, serta menggunakan bahan baku buruk, sehingga tidak tahan lama.Industri fast fashion sering kali tidak memperhatikan dampak buruk terhadap lingkungan dan mengorbankan keselamatan pekerjanya yang kerap dieksploitasi. United Nation Environment Programme (UNEP) pada 2022 mencatat setiap detik, satu truk dipenuhi dengan limbah tekstil.Sebab, masyarakat saat ini membeli 60 persen lebih banyak pakaian, tetapi menggunakannya dalam jangka waktu sangat sebentar. Pakaian yang dibuat oleh industri fast fashion berbahan polyester, yaitu serat sintetik yang mengandung plastik.Sehingga, limbah pakaian dapat mencemari air, apalagi ditambah pewarna berbahaya. UIFW 2024 berusaha melawan fast fashion dengan mengkurasi koleksi desainer yang berkelanjutan.UIFW 2024 digelar di Museum Mandiri, Jakarta Barat pada Sabtu, 20 Januari 2024. Acara puncak fesyen bergengsi pada penyelenggaraan yang ke-12 tahun ini, dimeriahkan dengan fashion runway dari 17 merek lokal karya anak muda Indonesia yang terbagi ke dalam empat segmen.Vice Project Officer of Concept UIFW 2024, Muhammad Nafriel Ramadhan, mengatakan pihaknya mengajak 17 fashion local brand yang semua diproduksi di Indonesia. Hal itu untuk mendukung perekonomian industri fesyen Tanah Air."Terutama pada sesi kedua bertajuk Legacy, kami berfokus pada local brand yang menonjolkan corak tradisional khas Nusantara dengan proses produksi yang sangat mengendepankan keberlanjutan,” beber mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI Angkatan 2021 itu.Sesi pertama bertajuk Serenity menghadirkan Bata, Cover Me Not, RTW Studio, dan Sevature. Sesi kedua, Legacy, menampilkan koleksi mode dari merek Kamdem x NATIVFineLabel, Tjah Ayoe by Riana Kesuma, Studio Ikaten, dan Derma Express × Kursien Karzai.Selanjutnya, sesi Authenticity menghadirkan Noie Studio, Pleatsssi, Bertjorak, dan ESMOD Jakarta. Terakhir, sesi Chimerical, UIFW 2024 menyuguhkan penonton dengan koleksi memukau dari Andrean NR x Nouvelle, DIBBA, YOVINDA, Lockdowns, dan La Douche Vita.Busana-busana tersebut diperagakan oleh Top 56 model yang telah diseleksi oleh 2ICONS, modeling agency yang bekerja sama dengan UI Fashion Week 2024 dalam kompetisi UIFW Model Hunt. Keberagaman etnis, bentuk badan, dan kepribadian model mencerminkan nilai inklusivitas yang dihadirkan UIFW 2024.Mahasiswa Fakultas Psikologi (FPsi) UI, Sadrina Sabahati Alamsyah, keluar sebagai Juara 2 UIFW Model Hunt. UIFW 2024 juga menyelenggarakan serangkaian acara menarik selama delapan bulan terakhir.Acara meliputi Crochet Workshop di Ganara Art Space Plaza Indonesia pada Oktober 2023, Photoshoot Sessions, Runway Practices, External Roadshow, Talkshow hingga ditutup dengan Acara Puncak. Adapun, Acara Puncak juga dimeriahkan oleh bazar menarik dari berbagai brand atau jenama fesyen, parfum, hingga makanan dan minuman lokal.