LPDP Buka Pendaftaran Beasiswa Skema Double Degree/Joint Degree, Simak Info Lengkapnya

Program Afirmasi

Beasiswa Daerah Afirmasi Beasiswa Putra Putri Papua Beasiswa Penyandang Disabilitas Beasiswa Prasejahtera

Program Targeted

Beasiswa PNS/TNI/POLRI

Program umum

Beasiswa Reguler Beasiswa Parsial

Syarat

Cara memilih skema Double Degree/Joint Degree

Memilih program beasiswa dan tujuan luar negeri Memilih negara, perguruan tinggi serta program studi sesuai yang ada dalam daftar perguruan tinggi Double Degree/Joint Degree

Perguruan tinggi tujuan program Double Degree/Joint Degree

Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) membuka pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa yang ingin mendapat dua gelar akademis sekaligus atau double degree. Melalui beasiswa ini kalian bisa mendapat gelar dari kampus di dalam dan luar negeri.Beasiswa LPDP juga memungkinkan kalian mendapatkan satu gelar (joint degree) akademis dalam satu periode dengan skema kerja sama antara dua perguruan tinggi dari dalam negeri dan luar negeri.Skema Double Degree/Joint Degree dapat dipilih pada aplikasi pendaftaran hanya untuk tujuan luar negeri. Adapun kriteria skor bahasa yang dipersyaratkan mengikuti kriteria skor bahasa program beasiswa luar negeri sesuai program beasiswa yang dipilih.Berikut informasi lengkap soal beasiswa Double Degree/Joint Degree LPDP dikutip dari laman lpdp.kemenkeu.go.id:Progam beasiswa yang terdapat pilihan skema Double Degree/Joint Degree ialah:Persyaratan skema Double Degree/Joint Degree mengikuti persyaratan pada program beasiswa yang dipilih.Adapun pengisian program studi pada aplikasi dilakukan manual (freetext). Tuliskan nama program studi sesuai dengan yang ada dalam daftar perguruan tinggi. Misalnya: School of Economics, Faculty of Profession dan Ilmu Ekonomi.Pelamar beasiswa LPDP yang ingin memanfaatkan skema Double Degree/Joint Degree mesti memilih kampus yang disiapkan. Hanya ada beberapa kampus yang bisa dipilih.Adapun dari dalam negeri bisa memilih IPB University, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).Sementara itu, pilihan lebih banyak untuk kampus di luar negeri, seperti University of Glasglow, Kyoto University, Monash University, University of Birmingham, University of Leeds, Duke University, Karlsruhe Institute of Technology, National Yang Ming Chiao Tung University, dan lainnya. Daftar lengkap universitas bisa di lihat pada laman ini Pendaftaran beasiswa LPDP tahap satu sudah dibuka sejak 25 Januari hingga 25 Februari 2023. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang sudah menyelesaikan pendidikan, D4, S1 untuk mengejar beasiswa S2. Serta mereka yang sudah menyelesaikan jenjang S2 untuk mendaftar S3.Batas usia maksimal untuk Magister 35 tahun, sedangkan Doktoral 40 tahun. Selain itu, pelamar mesti melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris.Sobat Medcom jangan lewatkan kesempatan ini yaa. Yuk buruan siapkan dokumen yang perlu diunggah saat mendaftar beasiswa. Semoga berhasil.